Mutatjuk, hogyan újul meg a Keleti: gyorsabb, pontosabb, kiszámíthatóbb közlekedést ígérnek

A kollégák éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy a pályaépítési, felsővezetékszerelési és biztosítóberendezési munkák határidőre elkészüljenek, és a pályaudvart szeptember 21-én visszaadhassák a forgalomnak.

A felújítás célja a műszaki állapot javítása és a lassújelek megszüntetése, hogy helyreállhasson az eredeti pályasebesség. Ennek köszönhetően pontosabbá és kiszámíthatóbbá válik a vasúti közlekedés a Keleti pályaudvart érintő vonalakon.

Nemcsak a sínek mentén, hanem a háttérben is óriási munka zajlik – hiszen az ideiglenes forgalmi rend jól működik - írta Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója.

