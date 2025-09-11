36 perce
Mutatjuk, hogyan újul meg a Keleti: gyorsabb, pontosabb, kiszámíthatóbb közlekedést ígérnek
Kicsit több mint a felénél járnak a Keleti pályaudvar műszaki felújítási munkálatai.
Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook
A kollégák éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy a pályaépítési, felsővezetékszerelési és biztosítóberendezési munkák határidőre elkészüljenek, és a pályaudvart szeptember 21-én visszaadhassák a forgalomnak.
A felújítás célja a műszaki állapot javítása és a lassújelek megszüntetése, hogy helyreállhasson az eredeti pályasebesség. Ennek köszönhetően pontosabbá és kiszámíthatóbbá válik a vasúti közlekedés a Keleti pályaudvart érintő vonalakon.
Nemcsak a sínek mentén, hanem a háttérben is óriási munka zajlik – hiszen az ideiglenes forgalmi rend jól működik - írta Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Tekintse meg a felújítási munkálatokról készült fotókat:
Mutatjuk, hogyan újul meg Keleti: gyorsabb, pontosabb, kiszámíthatóbb közlekedést ígérnekFotók: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook