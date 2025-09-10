Mutatjuk az áthelyezett piacnapokat a győri belvárosban

Ezeken a napokon a Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos utca 1-3. szám alatti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a piacnak. Szeptember 13-án (szombaton), szeptember 17-én (szerdán) és szeptember 20-án (szombaton) a kereskedők és őstermelők az ideiglenes helyszínen is a megszokott választékkal várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig.

A szombati és szerdai piacok ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. Az üzemeltető Győr-Szol Zrt. mindenkit arra kér, hogy gépjárművével szeptember 12-én (pénteken) szeptember 16-án (kedden) és szeptember 19-én (pénteken) 20 óráig hagyja el a parkolót.