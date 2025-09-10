szeptember 10., szerda

Mutatjuk az áthelyezett piacnapokat a győri belvárosban

Rendezvények miatt változik a Dunakapu téri piac helyszíne szeptember 13-án (szombaton), szeptember 17-én (szerdán) és szeptember 20-án (szombaton).

Ezeken a napokon a Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos utca 1-3. szám alatti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a piacnak. Szeptember 13-án (szombaton), szeptember 17-én (szerdán) és szeptember 20-án (szombaton) a kereskedők és őstermelők az ideiglenes helyszínen is a megszokott választékkal várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig.

A szombati és szerdai piacok ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. Az üzemeltető Győr-Szol Zrt. mindenkit arra kér, hogy gépjárművével szeptember 12-én (pénteken) szeptember 16-án (kedden) és szeptember 19-én (pénteken) 20 óráig hagyja el a parkolót.

Mivel a Tarcsay utcai piacon szeptember 21-én (vasárnap) régiségvásárt tartanak, az autósok csak vasárnap délután használhatják ismét parkolóként a területet.

 

 

