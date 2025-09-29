Legnézettebb galériák 4 órája

Mutatjuk a hétvége legjobb pillanatait

Ismét izgalmas hétvégén vagyunk túl Győr-Moson-Sopronban. Lehet a nyári időnek már vége, de a fantasztikus programok és a jó hangulat ugyancsak megmaradt.

Forrás: Kisalföld-archív

Mutatjuk a top 10 legnézettebb galériát a hétvégéről: 1.

Átutazott a hobbifotós Győrön, és olyan fotókat lőtt unalmában, hogy leesett az állunk Fotók: Simon István

2.

Végre megnyílt az Arrabona élelmiszerüzlete Győrben Fotók: Krizsán Csaba

A tudomány apró csodáival ismerkedtek Győrben a Kutatók Éjszakáján Fotók: Krizsán Csaba

Paraszt Forma 1: Majd félszáz rotációs kapa berregett fel Lébényben Fotók: Kerekes István

Forró latin tánc a hűvös őszben Fotók: Csapó Balázs

