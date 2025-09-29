Legnézettebb galériák
4 órája
Mutatjuk a hétvége legjobb pillanatait
Ismét izgalmas hétvégén vagyunk túl Győr-Moson-Sopronban. Lehet a nyári időnek már vége, de a fantasztikus programok és a jó hangulat ugyancsak megmaradt.
Forrás: Kisalföld-archív
Mutatjuk a top 10 legnézettebb galériát a hétvégéről:
1.
Átutazott a hobbifotós Győrön, és olyan fotókat lőtt unalmában, hogy leesett az állunkFotók: Simon István
2.
Végre megnyílt az Arrabona élelmiszerüzlete GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
A tudomány apró csodáival ismerkedtek Győrben a Kutatók ÉjszakájánFotók: Krizsán Csaba
Paraszt Forma 1: Majd félszáz rotációs kapa berregett fel LébénybenFotók: Kerekes István
Forró latin tánc a hűvös őszbenFotók: Csapó Balázs
