Szerencsejáték

1 órája

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 14 (tizennégy)
  • 15 (tizenöt)
  • 18 (tizennyolc)
  • 36 (harminchat)
  • 38 (harmincnyolc)
  • 41 (negyvenegy)

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 720.450 forint; 4 találatos szelvény 887 darab, nyereményük egyenként 12.185 forint; 3 találatos szelvény 16.681 darab, nyereményük egyenként 3940 forint.

 

 

