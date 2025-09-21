Szerencsejáték
Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 14 (tizennégy)
- 15 (tizenöt)
- 18 (tizennyolc)
- 36 (harminchat)
- 38 (harmincnyolc)
- 41 (negyvenegy)
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 720.450 forint; 4 találatos szelvény 887 darab, nyereményük egyenként 12.185 forint; 3 találatos szelvény 16.681 darab, nyereményük egyenként 3940 forint.
