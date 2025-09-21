szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság jegyében

1 órája

Motoros Családi Nap – Bátor Zoltán kaszkadőr trükkjei ámulatba ejtett mindenkit – fotók

Címkék#kaszkadőr#Mosonszolnoki Jótékonysági Motoros Családi Nap#Rigó Tibor#Fekete Bárányok#show

Motoros családi napot szerveztek másodszor a mosonszolnoki Csillag-pajtánál. Motoros felvonulás, kaszkadőrshow, gyermekprogramok, fellépések és koncertek színesítették a rendezvényt.

Mészely Réka

Idén második alkalommal rendezték meg szombaton a Csillag-pajtában a Mosonszolnoki Jótékonysági Motoros Családi Napot, melynek bevételét részben Rigó Tibor és családja, másrészt az egyedülálló szülők családjának ajánlották fel. 

Motoros családi napot szerveztek másodszor a mosonszolnoki Csillag-pajtánál.
Motoros családi napot szerveztek másodszor a mosonszolnoki Csillag-pajtánál.
Fotó: Kerekes István

Motorosok fogtak össze a családokért

Már déltől várták a látogatókat. Pribánszki Bálint szervező tájékoztatása szerint mintegy kilencven motoros csatlakozott a programhoz, és indultak felvonulásra a faluban.

– Rigó Tibor felesége bal szemére megvakult, jobb szemével 12 százalékosan lát, és egy sérült lányt nevelnek. Rajtuk szerettünk volna segíteni, a bevétel felét nekik ajánljuk, a másik felét gyermeküket egyedül nevelő szülőknek. A rendezvény mellé sok helyi és környékbeli kisvállalkozás, magánszemély és civil szervezet állt, 114 tombola gyűlt össze. Mi vadragut és vaddisznópörköltet főztünk, volt, aki ehhez alapanyagot ajánlott fel, lángossütéssel, a szülői összefogásból süteményekkel segítettek, de egyéb finomságokat is kínáltak, amiből szintén adakoztak – sorolta Bálint. 

A Csillag Tibor által felajánlott rendezvényterületen egyébként számos szórakoztató program várta a kilátogatókat, köztük sok kifejezetten a gyerekeknek szólt. A Pulzus TSE után a Pole Room légtorna csapata mutatkozott be, a bátrak kipróbálhatták a kamionhúzást és eskrima harcművészeti bemutatót is láthatott a közönség. 
A tombola sok izgalmat kínált, sok nyereménnyel. Este Bátor Zoltán kaszkadőr showja fokozta az izgalmakat.

A Várakozni Tilos és a Fekete Bárányok zenekar koncertje zárta a programot. 

Tekintse meg az eseményen készült fantasztikus képeinket!:

Motoros Családi Nap számos szórakoztató programmal

Fotók: Kerekes István

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu