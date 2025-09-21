Motoros Családi Nap – Bátor Zoltán kaszkadőr trükkjei ámulatba ejtett mindenkit – fotók

Idén második alkalommal rendezték meg szombaton a Csillag-pajtában a Mosonszolnoki Jótékonysági Motoros Családi Napot, melynek bevételét részben Rigó Tibor és családja, másrészt az egyedülálló szülők családjának ajánlották fel.

Motoros családi napot szerveztek másodszor a mosonszolnoki Csillag-pajtánál.

Fotó: Kerekes István

Motorosok fogtak össze a családokért

Már déltől várták a látogatókat. Pribánszki Bálint szervező tájékoztatása szerint mintegy kilencven motoros csatlakozott a programhoz, és indultak felvonulásra a faluban.

– Rigó Tibor felesége bal szemére megvakult, jobb szemével 12 százalékosan lát, és egy sérült lányt nevelnek. Rajtuk szerettünk volna segíteni, a bevétel felét nekik ajánljuk, a másik felét gyermeküket egyedül nevelő szülőknek. A rendezvény mellé sok helyi és környékbeli kisvállalkozás, magánszemély és civil szervezet állt, 114 tombola gyűlt össze. Mi vadragut és vaddisznópörköltet főztünk, volt, aki ehhez alapanyagot ajánlott fel, lángossütéssel, a szülői összefogásból süteményekkel segítettek, de egyéb finomságokat is kínáltak, amiből szintén adakoztak – sorolta Bálint.

A Csillag Tibor által felajánlott rendezvényterületen egyébként számos szórakoztató program várta a kilátogatókat, köztük sok kifejezetten a gyerekeknek szólt. A Pulzus TSE után a Pole Room légtorna csapata mutatkozott be, a bátrak kipróbálhatták a kamionhúzást és eskrima harcművészeti bemutatót is láthatott a közönség.

A tombola sok izgalmat kínált, sok nyereménnyel. Este Bátor Zoltán kaszkadőr showja fokozta az izgalmakat.

A Várakozni Tilos és a Fekete Bárányok zenekar koncertje zárta a programot.

Tekintse meg az eseményen készült fantasztikus képeinket!: