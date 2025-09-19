Motoros Családi Nap: Rigó Tibor és családjának gyűjtenek

Már déltől várják a látogatókat: lesz motoros felvonulás, ebéd, látványos bemutatók és családi szórakoztató programok.

A délután folyamán fellép a Pulzus TSE, a Pole Room légtorna csapata, valamint látványos kamionhúzást és eskrima harcművészeti bemutatót is láthat a közönség.

A tombola után este kaszkadőr show fokozza az izgalmakat, majd két élő koncert koronázza meg a napot: 19.30-tól a Várakozni Tilos, 21.00-tól pedig a Fekete Bárányok zenekar szórakoztatja a közönséget.