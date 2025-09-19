szeptember 19., péntek

Jótékonyság

59 perce

Motoros Családi Nap: Rigó Tibor és családjának gyűjtenek

Címkék#kaszkadőr#Pulzus TSE#Mosonszolnoki Jótékonysági Motoros Családi Nap#Rigó Tibor#harcművészeti#show

Idén második alkalommal rendezik meg szeptember 20-án, szombaton a Csillag-pajtában a Mosonszolnoki Jótékonysági Motoros Családi Napot, melynek bevétele Rigó Tibor és családja, valamint az egyedülálló szülők családjának támogatását szolgálja.

Kisalföld.hu
Motoros Családi Nap: Rigó Tibor és családjának gyűjtenek

Már déltől várják a látogatókat: lesz motoros felvonulás, ebéd, látványos bemutatók és családi szórakoztató programok. 

A délután folyamán fellép a Pulzus TSE, a Pole Room légtorna csapata, valamint látványos kamionhúzást és eskrima harcművészeti bemutatót is láthat a közönség. 

A tombola után este kaszkadőr show fokozza az izgalmakat, majd két élő koncert koronázza meg a napot: 19.30-tól a Várakozni Tilos, 21.00-tól pedig a Fekete Bárányok zenekar szórakoztatja a közönséget.

 

