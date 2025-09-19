2 órája
Motoros Családi Nap: Rigó Tibor és családjának gyűjtenek
Idén második alkalommal rendezik meg szeptember 20-án, szombaton a Csillag-pajtában a Mosonszolnoki Jótékonysági Motoros Családi Napot, melynek bevétele Rigó Tibor és családja, valamint az egyedülálló szülők családjának támogatását szolgálja.
Már déltől várják a látogatókat: lesz motoros felvonulás, ebéd, látványos bemutatók és családi szórakoztató programok.
A délután folyamán fellép a Pulzus TSE, a Pole Room légtorna csapata, valamint látványos kamionhúzást és eskrima harcművészeti bemutatót is láthat a közönség.
A tombola után este kaszkadőr show fokozza az izgalmakat, majd két élő koncert koronázza meg a napot: 19.30-tól a Várakozni Tilos, 21.00-tól pedig a Fekete Bárányok zenekar szórakoztatja a közönséget.