Őzzel ütközött a tapasztalt motoros: Tomi életéért a győri kórházban küzdöttek

Azonnal a műtőbe vitték

A 27 éves dunakiliti fiatalember, mint mesélte, nem látta vezetés közben a veszélyt jelentő állatot, már csak az ütközés után eszmélt rá: elütött egy őzet.

– A baleset következtében lezuhantam a motorról, mely maga alá sodorta az őzet. A 45 kilós állat azonnal elpusztult. Hihetetlen, hogy édesapám, aki éppen kerékpárral Mosonmagyaróvár irányába tartott, láthatta az esetet. Azonnal ott volt, hogy segítsen, egy hölgy is megállt és hívta a mentőket. A győri kórházba vittek, ahol a CT felvétel után azonnal a műtőbe kerültem, belső vérzéssel, leszakadt a lépem, amit kivettek. Kiderült, kilenc bordám, a lapockám és a kulcscsontom is eltört. Egy hétig az intenzíven voltam, kérdés volt, életben maradok-e. Utána a lapockámra és a kulcscsontomra várt műtét – avatott be Tomi, megjegyezve, hogy az időjárás változásokat nagyon megérzi, nem tud hajolni, a karját felemelni.

Hamarosan visszatérhet dolgozni

A fiatalember azonban nagyon élni akart, és megerősödni: a kórházból kikerülve gyógytornász jár hozzá és a gyakorlatokat maga is végzi.

– A Waberersnél dolgozom a kamionszervizben, a munkahelyen minden támogatást megkapok. Talán jövő februárra vissza tudok térni – sóhajtotta a férfi, aki mint mondta, ebben a nehéz időszakban családja mellett barátnőjére is számíthat.

Kérésünkre előkerült a balesetben érintett motor is, mely szinte sértetlen.

A szenvedély a gyermekkorából ered

Tomi arról is beszámolt, hogy szenvedélye a motorok iránt a gyermekkorából ered. 11 évesen már édesapjával a Simsont hajtotta, 16 éves korára már hobbiból veterán motorokat javított. A kismotor után 20 évesen a nagymotorra is megszerezte a jogosítványt. Az autószerelő fiatalember ugyanakkor imádja magát a motorozás élményét is.