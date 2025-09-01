szeptember 1., hétfő

Szörnyű baleset

2 órája

Őzzel ütközött a tapasztalt motoros: Tomi életéért a győri kórházban küzdöttek

A délutáni váltásból munkahelyéről tartott hazafelé Tuba Tamás motorjával június 6-án este, amikor – már közel az otthonához – egy őz ugrott elé. Az ütközés következtében a 27 éves, tapasztalt motoros életveszélyes sérüléseket szenvedett. Míg a dunakiliti fiatalember élet-halál között küzdött, és az őz is elpusztult a baleset helyszínén, maga a motor pár karcolással megúszta.

Mészely Réka

Sorsfordító nap a dunakiliti Tuba Tamás életében június 6. Mosonmagyaróvári munkahelyéről motorral indult hazafelé, még nem volt korom sötét, amikor Feketeerdőt elhagyva balesetet szenvedett: őzzel ütközött.

A motor pár karcolással megúszta az ütközést az őzzel: Tuba Tamás életéért azonban küzdöttek a győri kórházban
A motor úszta meg egyedül pár karcolással

– Még reggel gondolkodtam, hogy a melegre való tekintettel, hogyan öltözzek. Szerencsére teljes védőfelszerelésben voltam, és ha konklúziót kell levonnom, akkor ez az: a vaddal való ütközést nehéz elkerülni, de a védőfelszerelés életet ment – kezdi beszélgetésünket Tuba Tamás.

Azonnal a műtőbe vitték

A 27 éves dunakiliti fiatalember, mint mesélte, nem látta vezetés közben a veszélyt jelentő állatot, már csak az ütközés után eszmélt rá: elütött egy őzet.

– A baleset következtében lezuhantam a motorról, mely maga alá sodorta az őzet. A 45 kilós állat azonnal elpusztult. Hihetetlen, hogy édesapám, aki éppen kerékpárral Mosonmagyaróvár irányába tartott, láthatta az esetet. Azonnal ott volt, hogy segítsen, egy hölgy is megállt és hívta a mentőket. A győri kórházba vittek, ahol a CT felvétel után azonnal a műtőbe kerültem, belső vérzéssel, leszakadt a lépem, amit kivettek. Kiderült, kilenc bordám, a lapockám és a kulcscsontom is eltört. Egy hétig az intenzíven voltam, kérdés volt, életben maradok-e. Utána a lapockámra és a kulcscsontomra várt műtét – avatott be Tomi, megjegyezve, hogy az időjárás változásokat nagyon megérzi, nem tud hajolni, a karját felemelni.

Hamarosan visszatérhet dolgozni

A fiatalember azonban nagyon élni akart, és megerősödni: a kórházból kikerülve gyógytornász jár hozzá és a gyakorlatokat maga is végzi. 

– A Waberersnél dolgozom a kamionszervizben, a munkahelyen minden támogatást megkapok. Talán jövő februárra vissza tudok térni – sóhajtotta a férfi, aki mint mondta, ebben a nehéz időszakban családja mellett barátnőjére is számíthat.

Kérésünkre előkerült a balesetben érintett motor is, mely szinte sértetlen.

A szenvedély a gyermekkorából ered

Tomi arról is beszámolt, hogy szenvedélye a motorok iránt a gyermekkorából ered. 11 évesen már édesapjával a Simsont hajtotta, 16 éves korára már hobbiból veterán motorokat javított. A kismotor után 20 évesen a nagymotorra is megszerezte a jogosítványt. Az autószerelő fiatalember ugyanakkor imádja magát a motorozás élményét is.

– Motorral barátommal bejártam Európát, különösen kedvelem a Balkánt. Nem maga a végcél hajt, hanem a motorozás élménye, az egy terápia nekem, kikapcsol. Csak tavaly 26 ezer kilométert utaztam – mesélte élményeit Tomi.

– Most azt mondom, hogy öt évig félreteszem a motorozást, a saját jövőmre figyelek. Aztán lehet, hogy jövőre mégiscsak előveszem… – gondolkodott el a kérdésünkön a fiatalember, aki vallja: "az állatok vannak otthon" és szerencsétlenségére keresztezték egymás útját.

Kezdődik a szarvasbőgés ideje

Szarvasbőgés idején méginkább óvatosabban kell közlekednünk: Tomi tanácsa, hogy nem csak a korai és esti órákban érdemes figyelnünk, hanem ebben az időszakban akármikor elénk ugorhat egy állat. Különösen figyeljünk azokon a szakaszokon, ahol ezt tábla is jelzi.

