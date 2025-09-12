szeptember 12., péntek

Jótékonyság

4 órája

A motorosok félmillió forintot gyűjtöttek Vilikének

Címkék#adomány#lurkó#Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör#várbalogi#hagyomány#kerekesszék

Mészely Réka
A motorosok félmillió forintot gyűjtöttek Vilikének

Bertalan Vilikét és családját régóta támogatja a motoros közösség

Immár hagyománya van annak, hogy az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör a várbalogi Bertalan Vilikét és családját támogatja. A napokban ragyogó időben több, mint 50 motor, utasokkal közel 70 motoros gyűjtött Vilikének 485 000 forintot. Ezzel segítettek a kis lurkónak kamaszodni és az adományokkal hozzájárultak egy új kerekesszék költségeihez. Jövőre ismét motorra ülnek, hogy segíthessenek a fiúnak!

 

