Mosonmagyaróvárért Emlékérem az aktív polgárőröknek

Mosonmagyaróvár önkormányzatának a képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló önkormányzati rendelete rendelkezik a „Mosonmagyaróvárért Emlékérem” adományozásáról. A hatályos rendelet szerint az emlékérem olyan magánszemélynek vagy közösségnek adományozható, aki a nyilvánosság előtti elismerésre, megörökítésre, dicséretre méltó tevékenységet, eredményt tanúsított és ezzel jelentős mértékben hozzájárult Mosonmagyaróvár jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához. A díj adományozására beérkező javaslatot, a felterjesztett tevékenységi körének megfelelő illetékes bizottság véleményezi és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyről vagy közösségről. A Mosonmagyaróvárért Emlékérmet ezúttal a Kis-Duna Polgárőr Egyesület kapta.

Mosonmagyaróvár elismerte a polgárőrök munkáját

Mosonmagyaróvárért Emlékéremmel ismerték el a polgárőrök munkáját

A szeptemberi testületi ülés elején Szabó Miklós polgármester adta át a Mosonmagyaróvárért Emlékérmet Weisz Péternek, a Kis-Duna Polgárőr Egyesület elnökének.

Amint a méltatásban elhangzott, a 2012. július 9-én alakult civil szerveződés korábban Barna Viktor, majd Weisz Péter elnök irányítása alatt, az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezeteként tagjai önzetlen és önkéntes munkája révén, cselekvően járul hozzá Mosonmagyaróvár közrendjének fenttartásához.

Az egyesület tagjai évi négy-ötezer órás önkéntes szolgálatuk során összehangolják járőr tevékenységüket a helyi rendőrséggel, továbbá az önkormányzati rendészettel. Jelen vannak a kiemelt városi és város környéki rendezvényeken, sporteseményeken. Közreműködnek eltűnt személyek felkutatásában, illegális szemetelés megelőzésében, feltárásában, a társ szervekkel vasúti és közúti járőrözéseken vesznek rész. Kerékpáros regisztrációjukkal segítik az eltűnt-ellopott kerékpárok felkutatását. Forgalom irányító tevékenységük biztonságosabbá teszi a közlekedést városunkban.

A képviselő-testület határozata alapján a Kis-Duna Polgárőr Egyesület a város közrendjének fenntartásában, értékeinek védelmében, a városi közösségek konszolidált életkörülményeinek, nyugalmának biztosítása érdekében nyújtott önkéntes szolgálata elismeréseként érdemelte ki a Mosonmagyaróvárért Emlékérem díjat.