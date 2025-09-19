58 perce
Mosonmagyaróvárért Emlékérem az aktív polgárőröknek
Mosonmagyaróvárért Emlékéremmel ismerték el a Kis-Duna Polgárőr Egyesület munkáját. Mosonmagyaróvár településvezetője Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományozott Koltai Ferenc polgárőrnek.
Mosonmagyaróvár önkormányzatának a képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló önkormányzati rendelete rendelkezik a „Mosonmagyaróvárért Emlékérem” adományozásáról. A hatályos rendelet szerint az emlékérem olyan magánszemélynek vagy közösségnek adományozható, aki a nyilvánosság előtti elismerésre, megörökítésre, dicséretre méltó tevékenységet, eredményt tanúsított és ezzel jelentős mértékben hozzájárult Mosonmagyaróvár jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához. A díj adományozására beérkező javaslatot, a felterjesztett tevékenységi körének megfelelő illetékes bizottság véleményezi és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyről vagy közösségről. A Mosonmagyaróvárért Emlékérmet ezúttal a Kis-Duna Polgárőr Egyesület kapta.
A szeptemberi testületi ülés elején Szabó Miklós polgármester adta át a Mosonmagyaróvárért Emlékérmet Weisz Péternek, a Kis-Duna Polgárőr Egyesület elnökének.
Amint a méltatásban elhangzott, a 2012. július 9-én alakult civil szerveződés korábban Barna Viktor, majd Weisz Péter elnök irányítása alatt, az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezeteként tagjai önzetlen és önkéntes munkája révén, cselekvően járul hozzá Mosonmagyaróvár közrendjének fenttartásához.
Az egyesület tagjai évi négy-ötezer órás önkéntes szolgálatuk során összehangolják járőr tevékenységüket a helyi rendőrséggel, továbbá az önkormányzati rendészettel. Jelen vannak a kiemelt városi és város környéki rendezvényeken, sporteseményeken. Közreműködnek eltűnt személyek felkutatásában, illegális szemetelés megelőzésében, feltárásában, a társ szervekkel vasúti és közúti járőrözéseken vesznek rész. Kerékpáros regisztrációjukkal segítik az eltűnt-ellopott kerékpárok felkutatását. Forgalom irányító tevékenységük biztonságosabbá teszi a közlekedést városunkban.
A képviselő-testület határozata alapján a Kis-Duna Polgárőr Egyesület a város közrendjének fenntartásában, értékeinek védelmében, a városi közösségek konszolidált életkörülményeinek, nyugalmának biztosítása érdekében nyújtott önkéntes szolgálata elismeréseként érdemelte ki a Mosonmagyaróvárért Emlékérem díjat.
Feri bácsi tevékenységét is megköszönték
Mosonmagyaróvár Város Polgármestere Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományozott Koltai Ferencnek, a Kis-Duna Polgárőr Egyesület megbecsült tagjának Mosonmagyaróvár közrendjének védelme, a város polgárai biztonságának erősítése érdekében végzett sok éves önzetlen munkája elismeréseként. Feri bácsival gyakran találkozhatunk rendezvényeken és iskolakezdéskor is segít a forgalomban.