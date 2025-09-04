Ötvenkét éve nyitott meg az iskola, melynek padjaiban későbbi olimpiai bajnokok tanultak

Az Ady Endre Általános Iskola 1970-es megnyitása után három évvel újabb iskolát adtak át Adyvárosban. A Kodály Zoltán utcai Móra-iskola falain belül 1973. szeptemberében 860 diákkal és 40 pedagógussal kezdődött meg a tanítás – írja a regigyor.hu.

A győri Móra-iskola falai között 1973-ban kezdődött meg a tanítás.

Fotó: regigyor.hu

Szinte a semmiből nőtt ki egy új városrész, az új lakótelep tízezer embernek adott kényelmes otthont. A város igyekezett ezzel a fejlődéssel lépést tartani: áruházak, óvodák, iskolák épültek. Az új és modern iskola aulájában majdnem kétezer ember jött ünnepelni: iskolások, szülők, érdeklődők. És a kétezer között háromszáz első osztályos, akik ebben a csodálatos intézményben ismerkedtek az alapokkal. Az iskolát Dr. Csernitzky Gyula, Győr városi tanácsának elnöke adta át.

Anno így írtak az iskoláról: "A lakótömb belsejében elhelyezkedő, széles gyalogutakkal körülvett iskolaépület két fő részre tagozódik: a három párhuzamos tömegből álló, háromszintes, kétoldali bevilágítású tantermeket tartalmazó tantermi szárnyra, és a központi aulát, valamint tornatermet, öltözőket, tanári, igazgatói irodákat, éttermet-konyhát és úttörőszobákat tartalmazó aula szárnyra. A beruházó kívánságának megfelelően az aula olyan méretekkel és olyan belső kialakítással rendelkezik, hogy a normális iskolai funkciókon túlmenően kiállítások, gyűlések, előadások megtartására is alkalmas. Alapterülete 610 négyzetméter, a galériáé még külön 100 négyzetméter. Szükség esetén az étterem-büfé-ruhatár hozzákapcsolásával teljesértékű közösségi rendezvények tarthatók benne."

Későbbi hírességek a Móra-iskola diákjai között

Az intézmény falai között 1979-ben végzett a 8. C osztály. Ez volt a Móra-iskola első testnevelés tagozatos osztálya. Olyan neves sportolók nevelkedtek ebben, mint a napokban 60. születésnapját ünneplő Borkai Zsolt olimpiai bajnok tornász, Kocsis Erzsébet világválogatott kézilabdázó vagy Palla Katalin ifjúsági és főiskolai magyar bajnok gerelyhajító. Ezt követően is későbbi neves sportolók tanultak itt, így a pár évvel ezelőtt elhunyt, szintén tornában olimpiai aranyérmes Csollány Szilveszter.