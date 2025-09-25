Monodráma mosonmagyaróvári ősbemutatója az egyetemen

Márfi Márk, két 1989-ben végzett Óvári Gazdász hallgatónak, Németh Júliának és Márfi Józsefnek fiatalabbik fia, színészként dolgozik. Több filmben és televíziós sorozatban is szerepelt az elmúlt években. Saját, a mezőgazdasághoz is erősen kötődő gyermekkori élményei alapján írta meg a Telik című darab alapjául szolgáló, a Színház- és Filmművészeti Egyetemre Istálló néven beadott diplomadolgozatát. Formabontó műve elnyerte tanárai elismerését is, akik arra bátorították, hogy mindenképpen dolgozza át színdarabnak. Ebből született a Telik című 70 perces monodráma, egy felnövéstörténet, ami már több mint 75 előadást élt meg. Márk az ország szinte minden szegletében bemutatta már a darabot, művelődési házakban, színházakban, fesztiválokon egyaránt, emellett több külföldi előadása is volt az elmúlt években.

Monodráma helyszíne a mosonmagyaróvári PHARE-épület

Monodráma Mosonmagyaróváron

Mint megtudtuk, az Óvári Gazdászok Szövetségének néhány tagja idén januárban Budapesten tekintette meg az előadást, ekkor született meg az elhatározás, hogy a darabot Mosonmagyaróváron is be kell mutatni. Annál is inkább, mivel a darabnak több, a mosonmagyaróvári karral kapcsolatos szála is van.

Hosszabb egyeztetési munka után végül is szeptember 25-re sikerült lefixálni az első mosonmagyaróvári Telik előadás időpontját, melyre 19 órától várják az érdeklődőket a PHARE-épületbe.

