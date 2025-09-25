2 órája
Monodráma mosonmagyaróvári ősbemutatója az egyetemen
Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar PHARE épülete Márfi Márk Telik című monodrámája mosonmagyaróvári ősbemutatójának ad otthont. Érdekesség, hogy a monodrámának a mosonmagyaróvári karral kapcsolatos szála is van.
Márfi Márk, két 1989-ben végzett Óvári Gazdász hallgatónak, Németh Júliának és Márfi Józsefnek fiatalabbik fia, színészként dolgozik. Több filmben és televíziós sorozatban is szerepelt az elmúlt években. Saját, a mezőgazdasághoz is erősen kötődő gyermekkori élményei alapján írta meg a Telik című darab alapjául szolgáló, a Színház- és Filmművészeti Egyetemre Istálló néven beadott diplomadolgozatát. Formabontó műve elnyerte tanárai elismerését is, akik arra bátorították, hogy mindenképpen dolgozza át színdarabnak. Ebből született a Telik című 70 perces monodráma, egy felnövéstörténet, ami már több mint 75 előadást élt meg. Márk az ország szinte minden szegletében bemutatta már a darabot, művelődési házakban, színházakban, fesztiválokon egyaránt, emellett több külföldi előadása is volt az elmúlt években.
Monodráma Mosonmagyaróváron
Mint megtudtuk, az Óvári Gazdászok Szövetségének néhány tagja idén januárban Budapesten tekintette meg az előadást, ekkor született meg az elhatározás, hogy a darabot Mosonmagyaróváron is be kell mutatni. Annál is inkább, mivel a darabnak több, a mosonmagyaróvári karral kapcsolatos szála is van.
Hosszabb egyeztetési munka után végül is szeptember 25-re sikerült lefixálni az első mosonmagyaróvári Telik előadás időpontját, melyre 19 órától várják az érdeklődőket a PHARE-épületbe.