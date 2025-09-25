Változás a szabályokban, ez történik október elseje után a kukákkal

Október 1-től lépnek érvénybe a MOHU új Általános Szerződési Feltételei. Valószínűleg nem sokan olvassák a 453 oldalas dokumentumot, de nem kell megijedni, nem sok változást tartalmaznak. Ha valaki mégis a tüzetes tanulmányozásra adja a fejét, javasoljuk, hogy a területünkön illetékes szolgáltató, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-re (GYHG) vonatkozó részt tekintse meg a 148. oldaltól.

A GYHG a MOHU jóvoltából 18 új, Mercédesz kukásautóval viszi el a hulladékot.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Megkérdeztük a MOHU illetékeseit, melyek a legfontosabb változások. Válaszukban leszögezték:

A szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók.

Mazsoláztunk a MOHU október 1-től érvényes szabályai közül

Tavaly még kétfajta kukába gyűjtöttük és vitte el a szolgáltató a háztartási hulladékot, januárban azonban a csomagolóanyagokat is a háztól vitte el a GYHG A szolgáltatási területén lévő 112 település közül 10 helyen már próbaképpen működött a sárga kuka, januártól viszont bevezették a sárga zsákokat, s azon dolgoznak, hogy azokat mindenhol sárga gyűjtőedényre cseréljék.

Három gyűjtőedényes rendszer

A barna színű gyűjtőedényben a biohulladék (a biológiailag lebomló, kerti vagy parkból származó hulladék, háztartásban képződő élelmiszer- és konyhai hulladék) gyűjthető.

A szürke színű gyűjtőedényben a maradék hulladék gyűjtése történik

A sárga színű gyűjtőedényben, sárga zsákban (ahol még a gyűjtőedény nem érhető el), áttetsző zsákban vagy kötegelve a szelektív csomagolási hulladék gyűjtése történik (műanyag, papír és fém)

Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy mit hova dobjunk, a GYHG honlapján megtalálható a felsorolás.

Azt is pontosan megtudhatjuk, hogy a házunktól melyik napon milyen kukát visznek el a legújabb Mercedes autókkal.

A kerti zöldhulladékot a GYHG barna kukáiba is bele lehet tenni.

Fotó: GYHG.hu

Hova tegyük a zöldhulladékot?

Jön az ősz, érdemes megjegyezni, hogy a barna fedeles kukába és zöldhulladék gyűjtő zsákba fásszárú hulladék kizárólag aprítva (max 2 centiméter vastag és 15 centiméter hosszú) helyezhető el. Az ennél nagyobb kerti tevékenységből származó lakossági eredetű fásszárú zöldhulladékot a hulladékudvarokba lehet elhelyezni. Hogy mit lehet még a hulladékudvarokba vinni, arról itt tájékozódhat.