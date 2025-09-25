57 perce
Változás a szabályokban, ez történik október elseje után a kukákkal
Milyen változások lesznek a szemétszállításban? Megnéztük, mert október 1-től lépnek életbe a MOHU új Általános Szerződési Feltételei. Ön tudja, hogyan kell eljárni a háztartásban keletkező hulladékkal?
Október 1-től lépnek érvénybe a MOHU új Általános Szerződési Feltételei. Valószínűleg nem sokan olvassák a 453 oldalas dokumentumot, de nem kell megijedni, nem sok változást tartalmaznak. Ha valaki mégis a tüzetes tanulmányozásra adja a fejét, javasoljuk, hogy a területünkön illetékes szolgáltató, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-re (GYHG) vonatkozó részt tekintse meg a 148. oldaltól.
Megkérdeztük a MOHU illetékeseit, melyek a legfontosabb változások. Válaszukban leszögezték:
A szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók.
Mazsoláztunk a MOHU október 1-től érvényes szabályai közül
Tavaly még kétfajta kukába gyűjtöttük és vitte el a szolgáltató a háztartási hulladékot, januárban azonban a csomagolóanyagokat is a háztól vitte el a GYHG A szolgáltatási területén lévő 112 település közül 10 helyen már próbaképpen működött a sárga kuka, januártól viszont bevezették a sárga zsákokat, s azon dolgoznak, hogy azokat mindenhol sárga gyűjtőedényre cseréljék.
Három gyűjtőedényes rendszer
- A barna színű gyűjtőedényben a biohulladék (a biológiailag lebomló, kerti vagy parkból származó hulladék, háztartásban képződő élelmiszer- és konyhai hulladék) gyűjthető.
- A szürke színű gyűjtőedényben a maradék hulladék gyűjtése történik
- A sárga színű gyűjtőedényben, sárga zsákban (ahol még a gyűjtőedény nem érhető el), áttetsző zsákban vagy kötegelve a szelektív csomagolási hulladék gyűjtése történik (műanyag, papír és fém)
Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy mit hova dobjunk, a GYHG honlapján megtalálható a felsorolás.
Azt is pontosan megtudhatjuk, hogy a házunktól melyik napon milyen kukát visznek el a legújabb Mercedes autókkal.
Hova tegyük a zöldhulladékot?
Jön az ősz, érdemes megjegyezni, hogy a barna fedeles kukába és zöldhulladék gyűjtő zsákba fásszárú hulladék kizárólag aprítva (max 2 centiméter vastag és 15 centiméter hosszú) helyezhető el. Az ennél nagyobb kerti tevékenységből származó lakossági eredetű fásszárú zöldhulladékot a hulladékudvarokba lehet elhelyezni. Hogy mit lehet még a hulladékudvarokba vinni, arról itt tájékozódhat.
Tudjon meg többet a GYHG tevékenységéről!
Lesz-e lomtalanítás 2025-ben?
A szemétszállító cégnek legalább évi egy alkalmat kell biztosítania a lomtalanításra. Azt azonban érdemes tudni, hogy csak olyan, háztartásokban keletkező hulladék tehető ki, amely nem fér be a kukába, ezért a rendszeres szállítás során nem tudják elvinni. Nem szállítanak el továbbra sem például építési törmeléket, elektromos és elektronikai hulladékot, illetve olyat, ami
- nehezebb 50 kilogrammnál,
- nagyobb 2 méternél.
A módosítások közül figyelmet érdemel
- az építési-bontási hulladék beszállítására vonatkozó szabályozás, ugyanis jelenleg háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket a hulladékudvarokban, viszont 2026. január 1-jétől fizetni kell érte,
- valamint a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmának bevezetése, aminek az a lényege, hogy változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjtik be járművel a szelektív hulladékot.