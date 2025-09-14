Udvarhölgy lett a fertőrákosi Hatos Kitti

A Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában tartották meg a Miss Universe Hungary döntőjét, melyet az a 21 éves gyógytornász hallgató Dezsényi Kincső nyert meg, aki modellként is dolgozik. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe világversenyen Thaiföldön.

A Miss Universe Hungary dobogósai, jobbra Hatos Kitti.

Fotó: instagram.com

A Miss Universe Hungary udvarhölgyei és különdíjasai

A döntés során a megjelenés mellett a személyiség és a fellépés is számított. Az első udvarhölgy Tóth Bogi, a második a fertőrákosi Hatos Kitti lett. A verseny különdíjait többek között Szentpéteri Boglárka, Bársony Veronika, Lőrincz Alexandra és Rákos Lili kapták meg.