Miss Universe Hungary

2 órája

Udvarhölgy lett a fertőrákosi Hatos Kitti

Fertőrákosi öröm. Ugyan Dezsényi Kincső nyerte a Miss Universe Hungary 2025 címet, de a második udvarhölgy a település üdvöskéje, Hatos Kitti lett.

Kisalföld.hu

A Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában tartották meg a Miss Universe Hungary döntőjét, melyet az a 21 éves gyógytornász hallgató Dezsényi Kincső nyert meg, aki modellként is dolgozik. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe világversenyen Thaiföldön.

Miss Universe Hungary Hatos Kitti
A Miss Universe Hungary dobogósai, jobbra Hatos Kitti.
Fotó: instagram.com

A Miss Universe Hungary udvarhölgyei és különdíjasai

A döntés során a megjelenés mellett a személyiség és a fellépés is számított. Az első udvarhölgy Tóth Bogi, a második a fertőrákosi Hatos Kitti lett. A verseny különdíjait többek között Szentpéteri Boglárka, Bársony Veronika, Lőrincz Alexandra és Rákos Lili kapták meg.

