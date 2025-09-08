szeptember 8., hétfő

26°
+29
+14
1 órája

Miniszteri biztosnak nevezték ki Fekete Dávidot - podcast

Címkék#kisalfold.hu podcast#miniszteri biztos#Fekete Dávid

Dr. Fekete Dávidot, a város korábbi alpolgármesterét a kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki. Az új megbízás után készítettünk interjút a politikussal.

Barki Andrea

Dr. Fekete Dávid újonnan kinevezett miniszteri biztos volt a Kisalföld podcast vendége. A kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki. 

Dr. Fekete Dávid Győr és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.
Dr. Fekete Dávid Győr és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.
Fotó: Csapó Balázs

A feladatokról, fejlesztési terveiről, az elkövetkező 10 év legnagyobb projektjeiről is beszélgettünk.

Hallgassa meg podcastunkat itt:

