Miniszteri biztosnak nevezték ki Fekete Dávidot - podcast

Dr. Fekete Dávid újonnan kinevezett miniszteri biztos volt a Kisalföld podcast vendége. A kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki.

Dr. Fekete Dávid Győr és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.

Fotó: Csapó Balázs

A feladatokról, fejlesztési terveiről, az elkövetkező 10 év legnagyobb projektjeiről is beszélgettünk.

Hallgassa meg podcastunkat itt: