Miniszteri biztosnak nevezték ki Fekete Dávidot - podcast
Dr. Fekete Dávidot, a város korábbi alpolgármesterét a kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki. Az új megbízás után készítettünk interjút a politikussal.
Dr. Fekete Dávid újonnan kinevezett miniszteri biztos volt a Kisalföld podcast vendége. A kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki.
A feladatokról, fejlesztési terveiről, az elkövetkező 10 év legnagyobb projektjeiről is beszélgettünk.
Hallgassa meg podcastunkat itt:
- Miniszteri biztos lobbizhat az itt élőkért - interjú Fekete Dáviddal
