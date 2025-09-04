Győr és környéke fejlesztését miniszteri biztosként dr. Fekete Dávidra bízták

– Győr mindig is stratégiai jelentőségű város volt minden kormány számára. A magyar ipar, gazdaság és kultúra egyik motorjaként városunk fejlődése országos ügy. Most azonban a korábbiaknál is kiemeltebb szerepet kap: történelmi léptékű fejlesztések indulnak el Győrben, amelyek évtizedekre meghatározzák a város jövőjét – szögezte le közösségi oldalán dr. Fekete Dávid, akit a kormány miniszteri biztosként a feladat ellátásával bízott meg.

Miniszteri biztosként dr. Fekete Dávid irányítja Győr és környéke fejlődését.

Miniszteri biztos a Győr és környéke fejlődéséért

A kormány e feladat irányításával 2025. szeptember 1-től, két évre Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként dr. Fekete Dávidot, a város korábbi sikeres alpolgármesterét bízza meg. Az indoklás szerint irányításával Győr korábban több nagy fejlesztést és beruházást is véghez vitt, többek között a belváros rehabilitációját, a vásárcsarnok felújítását, valamint az EYOF sportlétesítmények megépítését. A szakember feladata többek között most az lesz, hogy a városban megtörténjen a színház és a vasútállomás rehabilitációja, valamint elkészüljön a 82-es főút győri elkerülője. A kormány döntését ugyanakkor a jelenlegi városvezetés stratégiai hibái is indokolták. Győr ma nem tudja kiaknázni lehetőségeit, és nem kapja meg azt a lendületet, amit a győriek elvárnak és megérdemelnek. Ezért volt szükség arra, hogy a kormány miniszteri biztos kijelölésével garantálja: a győriek végre valóban megkapják mindazt, amire régóta várnak.