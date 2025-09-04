szeptember 4., csütörtök

Győr és környéke fejlődéséért

18 perce

Győr és környéke fejlesztését miniszteri biztosként dr. Fekete Dávidra bízták

Győr és térsége történelmi jelentőségű fejlesztések előtt áll. Miniszteri biztosként dr. Fekete Dávid irányítja a munkát.

Kisalföld.hu

– Győr mindig is stratégiai jelentőségű város volt minden kormány számára. A magyar ipar, gazdaság és kultúra egyik motorjaként városunk fejlődése országos ügy. Most azonban a korábbiaknál is kiemeltebb szerepet kap: történelmi léptékű fejlesztések indulnak el Győrben, amelyek évtizedekre meghatározzák a város jövőjét – szögezte le közösségi oldalán dr. Fekete Dávid, akit a kormány miniszteri biztosként a feladat ellátásával bízott meg. 

miniszteri biztos
Miniszteri biztosként dr. Fekete Dávid irányítja Győr és környéke fejlődését.

Miniszteri biztos a Győr és környéke fejlődéséért

A kormány e feladat irányításával 2025. szeptember 1-től, két évre Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként dr. Fekete Dávidot, a város korábbi sikeres alpolgármesterét bízza meg. Az indoklás szerint irányításával Győr korábban több nagy fejlesztést és beruházást is véghez vitt, többek között a belváros rehabilitációját, a vásárcsarnok felújítását, valamint az EYOF sportlétesítmények megépítését. A szakember feladata többek között most az lesz, hogy a városban megtörténjen a színház és a vasútállomás rehabilitációja, valamint elkészüljön a 82-es főút győri elkerülője. A kormány döntését ugyanakkor a jelenlegi városvezetés stratégiai hibái is indokolták. Győr ma nem tudja kiaknázni lehetőségeit, és nem kapja meg azt a lendületet, amit a győriek elvárnak és megérdemelnek. Ezért volt szükség arra, hogy a kormány miniszteri biztos kijelölésével garantálja: a győriek végre valóban megkapják mindazt, amire régóta várnak.

Augusztusban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, amelyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez a kormány 2035-ig.

 

 

