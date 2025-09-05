1 órája
Miniszteri biztos lobbizhat az itt élőkért - interjú Fekete Dáviddal
Dr. Fekete Dávidot, a város korábbi alpolgármesterét a kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki. Az új megbízás után készítettünk interjút a politikussal.
Dr. Fekete Dávid újonnan kinevezett miniszteri biztos volt a Kisalföld podcast vendége. A kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki.
Az új miniszteri biztos előtt számtalan feladat áll
– Milyen tapasztalatok alapján bízta meg a kormány a kormánybiztosi feladattal?
– A megbízás nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hiszen amióta az eszemet tudom, és a közéletben tevékenykedek, mindig arra törekedtem, hogy a város fejlesztésében részt tudjak vállalni. 2010 óta, most már 15 éve vagyok önkormányzati képviselő, négy alkalommal tiszteltek meg bizalmukkal a választókerületemben élők. Mindig igyekeztem megszolgálni ezt a bizalmat. Nyolc éven keresztül a város alpolgármestereként is dolgoztam. Abban az időben olyan nagy fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, mint például a belváros rehabilitációja, az EYOF sportlétesítmények felépítése, vagy a Vásárcsarnok felújítása. Nagy élmény volt a TOP-os projektekben részt venni, hiszen olyan terek, létesítmények jöttek létre, épültek fel, amelyeket a győriek szeretnek, szívesen használnak. Egy erős, lokálpatrióta közösség akkor tud jól működni, ha megvannak azok a terek, ahol az emberek meg tudják élni a győrisségüket. Ezek mind ezt szolgálták.
– Mi lesz a feladata miniszteri biztosként?
– A feladatom a városban és térségében felmerülő fejlesztési elképzeléseket, gondolatokat, ötleteket összegyűjteni, rendszerezni és azokat a kormányzati döntéshozatalba becsatornázni. Tehát tulajdonképpen a győri és térségbeli fejlesztéseknek én leszek a szószólója a kormányzat felé. Igyekszem minél több forrást idehozni. A miniszterelnök úr júliusban az Audiban adott interjújában elmondta, hogy nagyon sok tervünk van még Győrrel, nagyon sok terv van a fiókban. Ezeket le kell porolni, meg kell nézni, milyen állapotban vannak. Arra fogok törekedni, hogy ezeket minél előbb meg tudjuk valósítani.
– A kormány nemrégen nyilvánosságra hozott tíz éves fejlesztési tervében is szerepel Győr és térsége. Melyek ebben a legfontosabb elemek?
– Talán a három legnagyobbat emelném ki, ami szerintem a legfontosabbak között van:
- Az első nyilvánvalóan a győri vasútállomás felújítása. Az akadálymentesítés kérdésével sürgősen foglalkozni kell, de magának az állomás épületének a komplett megújítása, rehabilitációja is napirenden kell, hogy legyen, mert ez vasútállomás már nem felel meg a itt közlekedők igényének. Ezt a kormányzat is tudja, én magam Lázár miniszter úrral is tárgyaltam erről, és abban maradtunk, hogy keressük a lehetőséget a megoldásra.
- A Győri Nemzeti Színház épülete egy ikonikus épület. Jó pár évtizedig szolgálta a győrieket, de megérett a felújításra. Ez is szerepel ezen a listán.
- Aztán itt van a 82-es út felújítása, illetve egy új, a városba vezető szakasz megépítése. A 82-es út felújítása sem tűrhet most már halasztást. Nagyon örülök annak, hogy ez is szerepel ebben a programtervben nagyon sok más győri és Győr környéki fejlesztés mellett.
– Pintér Bence, Győr polgármestere egy nyilatkozatában kényszerházasságként aposztrofálta miniszteri biztosi kinevezését. Mi a véleménye erről?
– Ez érdekes megfogalmazás. Nagyon sok mindenben van vitánk a város polgármesterével, de nekem miniszteri biztosként kötelességem és feladatom, hogy a térségben lévő települések megválasztott polgármestereivel együttműködjek. Bár egyébként rendszeresen szoktunk konzultálni, természetesen őt is fel fogom keresni, de nyilván ebben a formában egy új típusú beszélgetés fog kezdődni. Számítok az ő ötleteire is, mint minden megválasztott polgármester ötletére, csakúgy, mint a térségben élők véleményére.
