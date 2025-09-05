Miniszteri biztos lobbizhat az itt élőkért - interjú Fekete Dáviddal

Dr. Fekete Dávid újonnan kinevezett miniszteri biztos volt a Kisalföld podcast vendége. A kormány szeptember 1-től két évre Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki.

Dr. Fekete Dávid Győr és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.

Fotó: Csapó Balázs

Az új miniszteri biztos előtt számtalan feladat áll

– Milyen tapasztalatok alapján bízta meg a kormány a kormánybiztosi feladattal?

– A megbízás nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hiszen amióta az eszemet tudom, és a közéletben tevékenykedek, mindig arra törekedtem, hogy a város fejlesztésében részt tudjak vállalni. 2010 óta, most már 15 éve vagyok önkormányzati képviselő, négy alkalommal tiszteltek meg bizalmukkal a választókerületemben élők. Mindig igyekeztem megszolgálni ezt a bizalmat. Nyolc éven keresztül a város alpolgármestereként is dolgoztam. Abban az időben olyan nagy fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, mint például a belváros rehabilitációja, az EYOF sportlétesítmények felépítése, vagy a Vásárcsarnok felújítása. Nagy élmény volt a TOP-os projektekben részt venni, hiszen olyan terek, létesítmények jöttek létre, épültek fel, amelyeket a győriek szeretnek, szívesen használnak. Egy erős, lokálpatrióta közösség akkor tud jól működni, ha megvannak azok a terek, ahol az emberek meg tudják élni a győrisségüket. Ezek mind ezt szolgálták.

– Mi lesz a feladata miniszteri biztosként?

– A feladatom a városban és térségében felmerülő fejlesztési elképzeléseket, gondolatokat, ötleteket összegyűjteni, rendszerezni és azokat a kormányzati döntéshozatalba becsatornázni. Tehát tulajdonképpen a győri és térségbeli fejlesztéseknek én leszek a szószólója a kormányzat felé. Igyekszem minél több forrást idehozni. A miniszterelnök úr júliusban az Audiban adott interjújában elmondta, hogy nagyon sok tervünk van még Győrrel, nagyon sok terv van a fiókban. Ezeket le kell porolni, meg kell nézni, milyen állapotban vannak. Arra fogok törekedni, hogy ezeket minél előbb meg tudjuk valósítani.

– A kormány nemrégen nyilvánosságra hozott tíz éves fejlesztési tervében is szerepel Győr és térsége. Melyek ebben a legfontosabb elemek?

– Talán a három legnagyobbat emelném ki, ami szerintem a legfontosabbak között van: