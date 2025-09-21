Kerek évforduló - 800 évet ünnepeltek a Győr közeli településen - fotók

800. születésnapját ünnepli Mindszentpuszta település. A centenárium alkalmából visszatekintettek az elmúlt évszázadokra, melyekből számos régészeti lelet maradt hátra.

800 éves fennállását ünnepelte a település. Rengeteg lakó volt kíváncsi a falu multjára ami nem kevés érdekességet rejt.

Fotó: Krizsán Csaba

Kétszer költözött a falu

Középkori Magyarország történetét a mindszentpusztai leletek alapján tanulják a régész hallgatok az ELTE-n ugyanis számos leletet került elő a település hajdani helyéről. Érdekesség, hogy

Mindszentpuszta kétszer költözött, elsősorban az emelkedő belvíz miatt

Vagyonos településnek számított

Intenzív harcok színhelye volt

A Kárpát-medence 10 leggazdagabb régészeti lelőhelye közt van

Gazdag Mindszentpuszta

Dr. Mordovin Maxim habilitált egyetemi docens részletesen beszélt a talált tárgyakról és a település történetéről. Kiderült, hogy kifejezetten módos teleülésnek számíthatott Mindszentpuszta.

– A település életét nagyban meghatározta Pannonhalma közelsége. Számos zarándok haladt át a falun a Főapátság felé menet, valamint a másik irányba Jeruzsálem felé haladva is. A zarándokok nem csak áthaladtak, de meg is szálltak a településen, számos tárgyat pedig hátrahagytak vagy elveszítettek. Ilyen például az a számtalan ereklyetartó aminek töredékét megtalálták a régészek vagy a páratlanul hatalmas érme mennyiség, amit szintén a feltárások során ástak ki.

