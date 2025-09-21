szeptember 21., vasárnap

Centenárium

1 órája

Kerek évforduló - 800 évet ünnepeltek a Győr közeli településen - fotók

Címkék#centenárium#Mindszentpusztán#régészeti lelőhely#régészeti leletek

Gazdag 800 éves múltra tekint vissza Mindszentpuszta. A centenáriumi ünnepségen kiderült, hogy a Kárpát-medence egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye a település.

Dániel Viktória

800. születésnapját ünnepli Mindszentpuszta település. A centenárium alkalmából visszatekintettek az elmúlt évszázadokra, melyekből számos régészeti lelet maradt hátra.

800 éves fennállását ünnepelte a település. Rengeteg lakó volt kíváncsi a falu multjára ami nem kevés érdekességet rejt. 
Fotó: Krizsán Csaba

Kétszer költözött a falu

Középkori Magyarország történetét a mindszentpusztai leletek alapján tanulják a régész hallgatok az ELTE-n ugyanis számos leletet került elő a település hajdani helyéről. Érdekesség, hogy

  • Mindszentpuszta kétszer költözött, elsősorban az emelkedő belvíz miatt
  • Vagyonos településnek számított
  • Intenzív harcok színhelye volt
  • A Kárpát-medence 10 leggazdagabb régészeti lelőhelye közt van

Gazdag Mindszentpuszta

Dr. Mordovin Maxim habilitált egyetemi docens részletesen beszélt a talált tárgyakról és a település történetéről. Kiderült, hogy kifejezetten módos teleülésnek számíthatott Mindszentpuszta.

– A település életét nagyban meghatározta Pannonhalma közelsége. Számos zarándok haladt át a falun a Főapátság felé menet, valamint a másik irányba Jeruzsálem felé haladva is. A zarándokok nem csak áthaladtak, de meg is szálltak a településen, számos tárgyat pedig hátrahagytak vagy elveszítettek. Ilyen például az a számtalan ereklyetartó aminek töredékét megtalálták a régészek vagy a páratlanul hatalmas érme mennyiség, amit szintén a feltárások során ástak ki.

Tekintse meg az eseményen készült galériánkat!:

Kétszer költözött Mindszentpuszta

Fotók: Krizsán Csaba

Repültek a puskagolyók

Természetesen a gazdagság okot adott a fosztogatásra és bár a település nincs említve mint fő hadszíntér, a több ezer puskagolyó arra utal, hogy Rákóczi-szabadságharc idején intenzív harcok folytak a településen.

Zsumbera Árpád helytörténész hozzátette a település a nevét a templomról kapta. Az egyes fosztogatások és pusztítások után mindig ezt építették újjá először. Ehhez többnyire az előző templom romjait használták fel, így a jelenleg is álló mindszenti templom homokkő lapjai magukban hordozzák a település 800 évét.

A teleülés kincseinek teljes elemzése még most is tart, a régészek szerint Mindszentpuszta biztosan bent van a Kárpát-medence 10 leggazdagabb régészeti lelőhelye között.

Helyek, amiket csak mindszentpusztai ismer

A település történetének áttekintéséből természetesen nem maradhattak ki a jelenhez közelebb eső évtizedek sem. Némethné Sáhó Éva Sáhó József díjnyertes néprajzi dolgozata gyönyörű kis könyvként vált újra elérhetővé Mindszenti népismereti tanulmányok címmel. Ez esszék 40 évvel ezelőtt íródtak és a falu akkor 60-70 éves lakóit kérdezték emlékeikről.

 A közösség emlékezetében így élhetnek tovább a piacozás hajdani szokásai, valamint olyan helységnevek, amelyeket egy térkép sem jelöl. Mert csak egy mindszentpusztai tudta, hol van a Püspökalap, a Gughi határ, Anglia vagy a Műhelytábla.

Az eseményen részt vett Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, aki hangsúlyozta a mindszenten talált leletek, nem csak régészeti leletek, hanem a jelen közösségének építőkövei is amelyek segítenek az elődökhöz való kapcsolódásban és az identitás megőrzésében. Az itt előkerült tárgyak pedig nem nemzeti értékként is jelentősek.

 

