Kerek évforduló - 800 évet ünnepeltek a Győr közeli településen - fotók
Gazdag 800 éves múltra tekint vissza Mindszentpuszta. A centenáriumi ünnepségen kiderült, hogy a Kárpát-medence egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye a település.
800. születésnapját ünnepli Mindszentpuszta település. A centenárium alkalmából visszatekintettek az elmúlt évszázadokra, melyekből számos régészeti lelet maradt hátra.
Kétszer költözött a falu
Középkori Magyarország történetét a mindszentpusztai leletek alapján tanulják a régész hallgatok az ELTE-n ugyanis számos leletet került elő a település hajdani helyéről. Érdekesség, hogy
- Mindszentpuszta kétszer költözött, elsősorban az emelkedő belvíz miatt
- Vagyonos településnek számított
- Intenzív harcok színhelye volt
- A Kárpát-medence 10 leggazdagabb régészeti lelőhelye közt van
Gazdag Mindszentpuszta
Dr. Mordovin Maxim habilitált egyetemi docens részletesen beszélt a talált tárgyakról és a település történetéről. Kiderült, hogy kifejezetten módos teleülésnek számíthatott Mindszentpuszta.
– A település életét nagyban meghatározta Pannonhalma közelsége. Számos zarándok haladt át a falun a Főapátság felé menet, valamint a másik irányba Jeruzsálem felé haladva is. A zarándokok nem csak áthaladtak, de meg is szálltak a településen, számos tárgyat pedig hátrahagytak vagy elveszítettek. Ilyen például az a számtalan ereklyetartó aminek töredékét megtalálták a régészek vagy a páratlanul hatalmas érme mennyiség, amit szintén a feltárások során ástak ki.
Kétszer költözött MindszentpusztaFotók: Krizsán Csaba
Repültek a puskagolyók
Természetesen a gazdagság okot adott a fosztogatásra és bár a település nincs említve mint fő hadszíntér, a több ezer puskagolyó arra utal, hogy Rákóczi-szabadságharc idején intenzív harcok folytak a településen.
Zsumbera Árpád helytörténész hozzátette a település a nevét a templomról kapta. Az egyes fosztogatások és pusztítások után mindig ezt építették újjá először. Ehhez többnyire az előző templom romjait használták fel, így a jelenleg is álló mindszenti templom homokkő lapjai magukban hordozzák a település 800 évét.
A teleülés kincseinek teljes elemzése még most is tart, a régészek szerint Mindszentpuszta biztosan bent van a Kárpát-medence 10 leggazdagabb régészeti lelőhelye között.
Helyek, amiket csak mindszentpusztai ismer
A település történetének áttekintéséből természetesen nem maradhattak ki a jelenhez közelebb eső évtizedek sem. Némethné Sáhó Éva Sáhó József díjnyertes néprajzi dolgozata gyönyörű kis könyvként vált újra elérhetővé Mindszenti népismereti tanulmányok címmel. Ez esszék 40 évvel ezelőtt íródtak és a falu akkor 60-70 éves lakóit kérdezték emlékeikről.
A közösség emlékezetében így élhetnek tovább a piacozás hajdani szokásai, valamint olyan helységnevek, amelyeket egy térkép sem jelöl. Mert csak egy mindszentpusztai tudta, hol van a Püspökalap, a Gughi határ, Anglia vagy a Műhelytábla.
Az eseményen részt vett Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, aki hangsúlyozta a mindszenten talált leletek, nem csak régészeti leletek, hanem a jelen közösségének építőkövei is amelyek segítenek az elődökhöz való kapcsolódásban és az identitás megőrzésében. Az itt előkerült tárgyak pedig nem nemzeti értékként is jelentősek.