szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyári számok

1 órája

Minden ötödik ellenőrzésnél hibát találtak a NAV ellenőrei

Címkék#ellenőr#Velencei-tó#nyár#számla#bevétel

Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés – ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál.

Kisalföld.hu
Minden ötödik ellenőrzésnél hibát találtak a NAV ellenőrei

Fotó: Shutterstock

A Balatonnál és a Velencei-tónál a revizorok több mint kétezer-ötszáz alkalommal ellenőriztek idén július 10-e és augusztus 31-e között. Az esetek 20 százalékában tapasztaltak jogsértést. Az ellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben eddig több, mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel. Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett, az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be a nyár elején a kiemelt balatoni ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu