Mihály-napi vásár Dunaszigeten – Színes programmal várják a látogatókat

Szeptember 28-án, vasárnap ismét megrendezik a hagyományos Mihály-napi vásárt Dunaszigeten a Tündérrózsa Közösségi Ház udvarán (Dózsa György utca 38). A rendezvény délelőtt 11 órakor kezdődik, a megnyitón Husvéth Béla polgármester köszönti a résztvevőket.

A Mihály-napi vásáron többek között ízletes töltött káposztával készülnek.

Mihály-napi vásár Dunaszigeten

A nap során színes programokkal, kulturális bemutatókkal, zenével, tánccal és bűvészműsorral szórakoztatják a látogatókat. Fellép többek között a Dunaszigeti Táncoslábú Nótázók, a Royal Kolibri hip-hop csapata, valamint a Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület, akik zeneiskolásokkal közösen szerepelnek. A gyerekeket különösen várja Füzi Rozi, aki mesével és közös játékkal varázsol vidám hangulatot, majd délután a Tip-Top trükkös bűvészműsor hoz derűs pillanatokat. A napot táncházzal zárják.

Falusi vendégasztal

A vásár elmaradhatatlan része a Falusi vendégasztal, ahol székely töltött káposzta, mákos guba és házi szörpök kínálják a hagyományos ízek élményét. Emellett egész nap kézműves árusok portékái közül válogathatnak az érdeklődők: lesznek szappanok, cserépfigurák, mesekönyvek, fonalmunkák, sajt- és tésztakülönlegességek, valamint friss virágok is.

A kisebbek számára a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért tart kézműves foglalkozásokat, ahol saját kezűleg készíthetnek apró emlékeket.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki egy vidám, közösségi élményekkel teli őszi napot szeretne eltölteni a családjával. A Mihály-napi vásár nemcsak szórakozást, hanem találkozási lehetőséget is kínál a helyi közösség és az idelátogatók számára.