Vöröskeresztesként segített tíz évvel ezelőtt a menekültek érkezésekor

Címkék#Vöröskereszt#hegyeshalmi alapszervezet#vasútállomás#különvonat#titkár#élelmiszer#migráns

A migránsok tömeges érkezésekor, tíz évvel ezelőtt gyakran hívtuk telefonon. Fekete Tamás, a Vöröskereszt hegyeshalmi alapszervezetének titkáraként, helyi önkormányzati képviselőként és vasutasként is megélte a migránsok Hegyeshalomba érkezését.

Mészely Réka

Naponta ezrek vonultak el a kapujuk előtt. Fekete Tamással, a Vöröskereszt hegyeshalmi alapszervezetének titkárával, helyi önkormányzati képviselőjével elevenítettük fel a tíz évvel ezelőtti migránsválságot. 

Migránshullám érte el Hegyeshalmot tíz éve
Migránshullám érte el Hegyeshalmot tíz éve
Fotó: Kerekes István

Migránsválság testközelből

– 2015. szeptember 4-én 23 órakor jött a hívás a mosonmagyaróvári Vöröskereszttől, hogy a segítségünkre lenne szükség. Bicskéről, a Keleti pályaudvarról indulnak a helyközi buszjáratok a hegyeshalmi nagyhatárra a menekültekkel. Addig vöröskeresztesként véradásokat szerveztünk, árvíznél segítettünk. Az első buszok 5-én hajnalban érkeztek. Több humanitárius szervezettel együtt vizet, tartós élelmiszert osztottunk az érkezőknek, akiket az osztrákok a miklóshalmi kamionterminálban fogadtak – kezdi az emlékezést Fekete Tamás, aki önkormányzati képviselőként is az ügy mellé állt, akár napi húsz órában is segítve a folyamatokat.

Fekete Tamás kiemelte: szeptember ötödikén már vonattal is hozták a menekülteket, aztán pár nap szünet után megállás nélkül érkeztek a különvonatok.

Naponta több hullámban

– A hegyeshalmi vasútállomásról a készenléti rendőrség kísérte a migránsok csapatát, akik naponta több hullámban érkeztek. Vasutasként Gyékényesről megkaptam az információt, hogy elindult a szerelvény, azon körülbelül mennyien utaznak, és készülhettünk az érkezésükre öt-hat órán belül. Ez nagy segítség volt mindenkinek. Egyébként két-három óránként érkeztek a vonatok 1200-1500 utassal. A Petőfi Sándor utca, Munkácsi Mihály utca,  Jázmin utca érintésével csatlakoztak a kerékpárúthoz. Mivel az utolsó házban lakunk, sokszor vendégeltük meg a rendőröket – folytatta Tamás. 

A vöröskeresztes titkár szerint a humanitárius szervezetek mellett sok önkéntes is segített azokban a napokban, hetekben, sőt külföldről is érkeztek, volt, hogy együtt mentek el bevásárolni a legszükségesebbeket.

Sok vonat éjjel érkezett

– Nagyon sok felajánlás érkezett, környékbeli pékségektől kenyér, kamionszámra futottak be adományok a pokróctól, az élelmiszeren keresztül a tisztítószerekig. Mosonmagyaróvárra is volt, hogy elkísértem adományozókat, nagyon sok halas konzervet, fél literes, mentes vizet vásároltunk. Abban az időszakban nem sokat aludtunk, mert sok vonat éjjel érkezett – emelte ki.

Mint mondja, több történet is mélyen megmaradt benne. Egyik ilyen, hogy egy terhes nő lett rosszul a határnál, hívták az osztrák Vöröskeresztet, és az asszony a mentőautóban hozta világra kisbabáját. Szintén mentőautó segített annak a kerekesszékes férfinak, akinek a lábai hiányoztak.

Fekete Tamás a migrációs válság kezelésében nyújtott segítségért az Emberi Erőforrások Minisztériumából elismerő oklevelet kapott. 

 

