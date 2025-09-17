Vöröskeresztesként segített tíz évvel ezelőtt a menekültek érkezésekor

Naponta ezrek vonultak el a kapujuk előtt. Fekete Tamással, a Vöröskereszt hegyeshalmi alapszervezetének titkárával, helyi önkormányzati képviselőjével elevenítettük fel a tíz évvel ezelőtti migránsválságot.

Migránshullám érte el Hegyeshalmot tíz éve

Fotó: Kerekes István

Migránsválság testközelből

– 2015. szeptember 4-én 23 órakor jött a hívás a mosonmagyaróvári Vöröskereszttől, hogy a segítségünkre lenne szükség. Bicskéről, a Keleti pályaudvarról indulnak a helyközi buszjáratok a hegyeshalmi nagyhatárra a menekültekkel. Addig vöröskeresztesként véradásokat szerveztünk, árvíznél segítettünk. Az első buszok 5-én hajnalban érkeztek. Több humanitárius szervezettel együtt vizet, tartós élelmiszert osztottunk az érkezőknek, akiket az osztrákok a miklóshalmi kamionterminálban fogadtak – kezdi az emlékezést Fekete Tamás, aki önkormányzati képviselőként is az ügy mellé állt, akár napi húsz órában is segítve a folyamatokat.

Fekete Tamás kiemelte: szeptember ötödikén már vonattal is hozták a menekülteket, aztán pár nap szünet után megállás nélkül érkeztek a különvonatok.

Naponta több hullámban

– A hegyeshalmi vasútállomásról a készenléti rendőrség kísérte a migránsok csapatát, akik naponta több hullámban érkeztek. Vasutasként Gyékényesről megkaptam az információt, hogy elindult a szerelvény, azon körülbelül mennyien utaznak, és készülhettünk az érkezésükre öt-hat órán belül. Ez nagy segítség volt mindenkinek. Egyébként két-három óránként érkeztek a vonatok 1200-1500 utassal. A Petőfi Sándor utca, Munkácsi Mihály utca, Jázmin utca érintésével csatlakoztak a kerékpárúthoz. Mivel az utolsó házban lakunk, sokszor vendégeltük meg a rendőröket – folytatta Tamás.

A vöröskeresztes titkár szerint a humanitárius szervezetek mellett sok önkéntes is segített azokban a napokban, hetekben, sőt külföldről is érkeztek, volt, hogy együtt mentek el bevásárolni a legszükségesebbeket.

Sok vonat éjjel érkezett

– Nagyon sok felajánlás érkezett, környékbeli pékségektől kenyér, kamionszámra futottak be adományok a pokróctól, az élelmiszeren keresztül a tisztítószerekig. Mosonmagyaróvárra is volt, hogy elkísértem adományozókat, nagyon sok halas konzervet, fél literes, mentes vizet vásároltunk. Abban az időszakban nem sokat aludtunk, mert sok vonat éjjel érkezett – emelte ki.