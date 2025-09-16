1 órája
Migránsválság tíz éve: Szőke László hegyeshalmi polgármester az összefogásra emlékszik
Tíz évvel ezelőtt szeptemberben és októberben migránsok százezrei lépték át a határt Hegyeshalomnál. Így emlékszik a migránsválság kezdetére Szőke László hegyeshalmi polgármester.
A tíz évvel ezelőtti történelmi pillanatokat – a migránsválság kezdetét – Szőke László hegyeshalmi polgármesterrel elevenítettük fel.
A migránsok tízezrével érkeztek Hegyeshalomba
– A határ kapcsán számos történelmi pillanatot élhettem meg: a magyarok világútlevelet kaphattak, bevásárlási láz indult és a romániai forradalom utáni áradat is ilyen volt. Továbbá még ilyen emlékezetes időszak marad a tíz évvel ezelőtti menekültválság is. Emlékszem, ahogy aggódva követtük 2015 szeptemberének elején a Keleti pályaudvaron történteket, és lehetett arra számítani, hogy megindul a tömeg Hegyeshalom irányába. Feltettük a kérdést: mi lesz akkor itt? – kezdi a visszaemlékezést Szőke László.
Mint ismeretes, szeptember elején végül a hegyeshalmi nagyhatárnál tudtak átlépni az első, busszal oda szállított menekültcsoportok. Aztán napokon belül már vasúton érkeztek.
– A rendőrség elsőként azzal keresett meg, hogy buszokkal fogják a határra szállítani a menekülteket. Aztán nem akarták, hogy az autópályát emiatt le kelljen zárni. Így a vasúti szállítás mellett döntöttek: a különvonatok október 17-ig érkeztek Hegyeshalomba, naponta akár 10-14. A falun belül mintegy másfél kilométert kellett a csoportoknak rendőri kísérettel megtenni. A Vasút, Petőfi, Jázmin utcák érintésével csatlakoztak a kerékpárúthoz, és azon keresztül gyalogoltak ki az öreghatárra – elevenítette fel a polgármester.
Migránsválság tíz éve: Szőke László hegyeshalmi polgármester az összefogásra emlékszikFotók: Kerekes István
Számos kihívás elé nézett Hegyeshalom és az önkormányzat
A faluvezető szerint nagy kihívást jelentett, hogy az adományok fogadására, tárolására alkalmas legyen a régi határ épülete, a villamoshálózat kiépítése mellett a víz- és szennyvíz újraműködtetése is feladatuk volt, ahogy a segélyszervezeteknek is helyet kellett biztosítaniuk.
– Az egészségi ellátásra is gondolni kellett, bár azt tapasztaltuk, nem szívesen vesznek igénybe orvosi segítséget, holott sokaknak erre szüksége lett volna. A több mint négy hét alatt hatalmas összefogást tapasztalhattunk. A környékbeli települések segítettek a takarításban, emberekkel, eszközökkel, nagyon sokan hoztak adományokat, a humanitárius szervezetek mellett rengeteg magánszemély, vállalkozás is – fogalmazott a nagyközség vezetője.
Hegyeshalomnak nagy kihívás volt a takarítás is: az út mentén és a határon eldobott ruhák, plédek, élelmiszerek összegyűjtése minden vonatszerelvény után adott feladatot.
A polgármesterrel együtt kísértük végig az osztrák fél intézkedéseit is: eleinte a kamionterminálban fogadták a menekülteket, aztán sátortábort alakítottak ki. A határról pedig busszal szállították a miklóshalmi vasútra a csoportokat. Kerítés kiépítését is megkezdték a két határ között. Október 17-én pedig ismét bezárta Ausztria a migránsok előtt kapuit.