Migránsválság tíz éve: Szőke László hegyeshalmi polgármester az összefogásra emlékszik

Címkék#adomány#Hegyeshalom#pillanat#nagyhatár#Szőke László#hegyeshalmi polgármester#öreghatár

Tíz évvel ezelőtt szeptemberben és októberben migránsok százezrei lépték át a határt Hegyeshalomnál. Így emlékszik a migránsválság kezdetére Szőke László hegyeshalmi polgármester.

Mészely Réka

A tíz évvel ezelőtti történelmi pillanatokat – a migránsválság kezdetét – Szőke László hegyeshalmi polgármesterrel elevenítettük fel.

Migránsok egy csoportja érkezett 2015 szeptemberében Hegyeshalomba: az egyébként csendes Jázmin utca a történelem részévé vált.
Fotó: Kerekes István

A migránsok tízezrével érkeztek Hegyeshalomba

– A határ kapcsán számos történelmi pillanatot élhettem meg: a magyarok világútlevelet kaphattak, bevásárlási láz indult és a romániai forradalom utáni áradat is ilyen volt. Továbbá még ilyen emlékezetes időszak marad a tíz évvel ezelőtti menekültválság is. Emlékszem, ahogy aggódva követtük 2015 szeptemberének elején a Keleti pályaudvaron történteket, és lehetett arra számítani, hogy megindul a tömeg Hegyeshalom irányába. Feltettük a kérdést: mi lesz akkor itt? – kezdi a visszaemlékezést Szőke László.

Mint ismeretes, szeptember elején végül a hegyeshalmi nagyhatárnál tudtak átlépni az első, busszal oda szállított menekültcsoportok. Aztán napokon belül már vasúton érkeztek.

– A rendőrség elsőként azzal keresett meg, hogy buszokkal fogják a határra szállítani a menekülteket. Aztán nem akarták, hogy az autópályát emiatt le kelljen zárni. Így a vasúti szállítás mellett döntöttek: a különvonatok október 17-ig érkeztek Hegyeshalomba, naponta akár 10-14. A falun belül mintegy másfél kilométert kellett a csoportoknak rendőri kísérettel megtenni. A Vasút, Petőfi, Jázmin utcák érintésével csatlakoztak a kerékpárúthoz, és azon keresztül gyalogoltak ki az öreghatárra – elevenítette fel a polgármester.

A migránsválságról készült további fotóinkat itt tekintheti meg:

Migránsválság tíz éve: Szőke László hegyeshalmi polgármester az összefogásra emlékszik

Fotók: Kerekes István

Számos kihívás elé nézett Hegyeshalom és az önkormányzat

Szeptember elején a hegyeshalmi nagyhatárnál tudtak átlépni az első, busszal oda szállított menekültcsoportok. 
Fotó: Kerekes István                                   

A faluvezető szerint nagy kihívást jelentett, hogy az adományok fogadására, tárolására alkalmas legyen a régi határ épülete, a villamoshálózat kiépítése mellett a víz- és szennyvíz újraműködtetése is feladatuk volt, ahogy a segélyszervezeteknek is helyet kellett biztosítaniuk.

– Az egészségi ellátásra is gondolni kellett, bár azt tapasztaltuk, nem szívesen vesznek igénybe orvosi segítséget, holott sokaknak erre szüksége lett volna. A több mint négy hét alatt hatalmas összefogást tapasztalhattunk. A környékbeli települések segítettek a takarításban, emberekkel, eszközökkel, nagyon sokan hoztak adományokat, a humanitárius szervezetek mellett rengeteg magánszemély, vállalkozás is – fogalmazott a nagyközség vezetője.

Hegyeshalomnak nagy kihívás volt a takarítás is: az út mentén és a határon eldobott ruhák, plédek, élelmiszerek összegyűjtése minden vonatszerelvény után adott feladatot.

A polgármesterrel együtt kísértük végig az osztrák fél intézkedéseit is: eleinte a kamionterminálban fogadták a menekülteket, aztán sátortábort alakítottak ki. A határról pedig busszal szállították a miklóshalmi vasútra a csoportokat. Kerítés kiépítését is megkezdték a két határ között. Október 17-én pedig ismét bezárta Ausztria a migránsok előtt kapuit.

 Különvonatok október 17-ig érkeztek Hegyeshalomba, naponta akár 10-14. Fotó: 
Kerekes István

 

 

