Migránsválság tíz éve: Szőke László hegyeshalmi polgármester az összefogásra emlékszik

A tíz évvel ezelőtti történelmi pillanatokat – a migránsválság kezdetét – Szőke László hegyeshalmi polgármesterrel elevenítettük fel.

Migránsok egy csoportja érkezett 2015 szeptemberében Hegyeshalomba: az egyébként csendes Jázmin utca a történelem részévé vált.

Fotó: Kerekes István

A migránsok tízezrével érkeztek Hegyeshalomba

– A határ kapcsán számos történelmi pillanatot élhettem meg: a magyarok világútlevelet kaphattak, bevásárlási láz indult és a romániai forradalom utáni áradat is ilyen volt. Továbbá még ilyen emlékezetes időszak marad a tíz évvel ezelőtti menekültválság is. Emlékszem, ahogy aggódva követtük 2015 szeptemberének elején a Keleti pályaudvaron történteket, és lehetett arra számítani, hogy megindul a tömeg Hegyeshalom irányába. Feltettük a kérdést: mi lesz akkor itt? – kezdi a visszaemlékezést Szőke László.

Mint ismeretes, szeptember elején végül a hegyeshalmi nagyhatárnál tudtak átlépni az első, busszal oda szállított menekültcsoportok. Aztán napokon belül már vasúton érkeztek.

– A rendőrség elsőként azzal keresett meg, hogy buszokkal fogják a határra szállítani a menekülteket. Aztán nem akarták, hogy az autópályát emiatt le kelljen zárni. Így a vasúti szállítás mellett döntöttek: a különvonatok október 17-ig érkeztek Hegyeshalomba, naponta akár 10-14. A falun belül mintegy másfél kilométert kellett a csoportoknak rendőri kísérettel megtenni. A Vasút, Petőfi, Jázmin utcák érintésével csatlakoztak a kerékpárúthoz, és azon keresztül gyalogoltak ki az öreghatárra – elevenítette fel a polgármester.

