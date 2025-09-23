szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Múltidéző

2 órája

Katonaként és polgárőrség vezetőjeként emlékezett a tíz évvel ezelőtti menekülthullámra

Címkék#katona#szerelvény#hegyeshalmi polgárőrség#munka#mennyiség#elnök

Tíz évvel ezelőtt érte el térségünket a migránsválság. Tóth Gyula katonaként, a hegyeshalmi polgárőrség vezetőjeként és önkormányzati képviselőként is megélte a migránsok Magyarországra érkezését.

Mészely Réka

Egy évtizede történelmi pillanatokat élhettünk meg Hegyeshalomban (emellett Budapesten és a déli határon). A migránsválság tíz éve történt eseményeit elevenítjük fel Tóth Gyulával, aki hegyeshalmi önkormányzati képviselőként, polgárőrség vezetőként és katonaként is kivette részét.

Migránsválság: tíz éve vonattal érkeztek a menekültek Hegyeshalomba
Migránsválság: tíz éve vonattal érkeztek a menekültek Hegyeshalomba
Fotó: Kerekes István

Migránsválság: több szemszögből is láthatta

– A migrációs kérdés számomra egy sarkalatos pont. A szerencsések egyike közé tartozom, aki testközelből megtapasztalhatta a migráció hozadékát minden oldalról. Mint katona hónapokat töltöttem a déli határ védelmében. Az ott tapasztaltak megváltoztatták a véleményem. Itt találkoztak először a vallási ellentétek és az identitástudat alapú különbségek. Testközelből láthattam, hogy a tanácstalan és csüggedt emberek, akik a hosszú útjuk után szembesültek először akadályokkal, mivé tudnak válni. Némelyikük emberi mivoltukból kivetkőzve, gátlástalanul és agresszív módon próbáltak érvényt szerezni akaratuknak. Számos alkalommal támadtak a rendfenntartó erőkre, rendőrökre katonákra, akik a munkájukat végezték – hangsúlyozta Tóth Gyula.

Tóth Gyula katonaként a déli határon is szolgált
Tóth Gyula katonaként a déli határon is szolgált

– Ezek után hazaérve a nyugati határhoz, amikor a szerelvény vonatok töméntelen mennyiségben gurultak be a hegyeshalmi vasútállomásra, a vasúti kocsikból nők, gyerekek, férfiak szálltak ki, akik reménnyel telve, csendesen és sietősen indultak meg gyalogos útjukon az osztrák határ irányába. Itt már nyoma se volt rajtuk az agressziónak, a dühnek. Rendőrök és polgárőrök kísérték útjukon őket. A Vöröskereszt és egyéb karitatív szervezetek emberei segélycsomagokat osztogattak számukra – folytatta a hegyeshalmi polgárőr egyesület elnöke, aki szerint ez a hetekig tartó folyamat mély nyomot hagyott minden egyes hegyeshalmi lakosban. 

– Látván a rendvédelmi szervezetek fáradt tekintetét, a polgárőrök önzetlen segítségét, akik éjjel nappal váltásokban a családjuktól elvett idővel szolgálták a nemes célt, hogy minden hegyeshalmi biztonságban tudjon aludni az éjszaka. A rákövetkező egy-két évben még akadtak kisebb csoportok, akik átvonultak településünkön, de ez is a polgárőrök és rendőrök folyamatos kontrolljában.  Így visszaemlékezve a migrációs hullámra, az összefogás ereje, a lakosok higgadt és nyugodt türelme nagyban hozzájárult, hogy ezt is biztonságosan átvészelje településünk – fogalmazott még Gyula. 

 

