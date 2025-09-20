kisalfold.hu podcast
1 órája
Mi lesz a győri színházzal? - Borsi Róbert kulturális tanácsnok volt podcastunk vendége
A Kisalföld podcast vendége volt Borsi Róbert kulturális tanácsnok.
Fotó: Molcsányi Máté
A Kisalföld podcast vendége volt Borsi Róbert kulturális tanácsnok, a színházfelújítás kapcsán létrejött szakmai munkacsoport vezetője. Arról beszélgettünk vele, miért volt szükség a munkacsoport létrehozására, s milyen eredményre jutottak eddig. Számba kell venni a feladatokat, azokhoz forrást kell találni.
