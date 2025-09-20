szeptember 20., szombat

Mi lesz a győri színházzal? - Borsi Róbert kulturális tanácsnok volt podcastunk vendége

A Kisalföld podcast vendége volt Borsi Róbert kulturális tanácsnok.

Mi lesz a győri színházzal? - Borsi Róbert kulturális tanácsnok volt podcastunk vendége

Fotó: Molcsányi Máté

A Kisalföld podcast vendége volt Borsi Róbert kulturális tanácsnok, a színházfelújítás kapcsán létrejött szakmai munkacsoport vezetője. Arról beszélgettünk vele, miért volt szükség a munkacsoport létrehozására, s milyen eredményre jutottak eddig. Számba kell venni a feladatokat, azokhoz forrást kell találni.

 

 

