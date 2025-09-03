Kuglerek, Visyk, Neppelek és Horváth József, a mézeskalácsos mesterség csornai kortörténete a múzeumban

"Fogadd hűn e csekélységet..." - Morzsák a csornai mézesbábosság történetéből címmel nyílt időszaki kiállítás a csornai múzeumban. A tárlat a mézesbábos mesterség történetét dolgozza fel, bemutatva a csornai bábos dinasztiákat. Eredeti eszközöket láthatnak az érdeklődők, megismerhetik a hagyományos recepteket. Mikszáth Kálmán a Fekete város című regényében „A mézeskalácsosság a legszellemesebb mesterség. (...) Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézesbábos, hanem poéta.” Ezt a mikszáthi hangulatot adja vissza a csornai összeállítás is.

A Kugler mézesbábos család vásári sátrát is megépítették a csornai múzeum kiállításán. Fotó: Cs. K. A.

A mézesbábos mesterség története

Tanainé Városi Ágnes, a győri Rómer múzeum főmuzeológusa, a kiállítás kurátora, rendezője a közelmúltban a rábaközi helytörténész társulatnak mutatta be a tárlatot. Mint mondta, az 1790-es csornai tűzvész pusztítása miatt korábbi írott anyag nem áll rendelkezésre, de valószínűsíthető, hogy a premontrei rend letelepedésével egyszerre jelent meg a mézeskalácsos mesterség is a településen. Ők foglalkoztak ugyanis a viasz feldolgozásával és ők látták el gyertyákkal az egyházat, így az apátságot is. Annak idején a bábosok a mézet a kassal együtt vásárolták meg, benne a léppel és az azt lezáró viasszal és a nem olcsó nyersanyagnak minden cseppjét felhasználták. A múzeumban látható egy gyertya az osli templomból, melynek oldalán olvasható, hogy Humay János csornai bábos mester és viaszműve készítette. Neki már az édesapja is bábos volt, az 1800-as évek elején született.

Tanainé Városi Ágnes elmondta, hogy a mézeskalácsokat a XVIII. század közepéig leginkább egyházi, valláshoz kötődő jelenetek díszítették. Onnan kezdve azonban már a polgári életből vett motívumokat is használtak a mesterek.

Szerelmespárok,

szívek,

katonák,

úri hölgyek és urak, illetve különböző tárgyak is elterjedtek. Gyakran szerepeltek a szimbólumok, például az olló a gyermekáldást jelképezte, a köldökzsinór elvágására utalva. Később már a szerencsével kapcsolatos formák is megjelentek, de erotikus jelzések is kerültek a mézeskalácsokra.

A kiállításon eredeti formákat láthatnak a nézők, melyek Visy Ignác csornai mester műhelyéből kerültek elő. Ő 1850-ben született Rábasebesen, házasságkötése után Csornán élt és mézesbábosként dolgozott. Elöljárója volt a helyi Ipartestületnek, igazgatósági tagja a Takarék és Segédegyleti Szövetkezetnek. 1911-ben hunyt el, műhelyét felesége működtette tovább. Valószínűleg Visyéknél tanulta a szakmát Neppel Dezső, aki 1916-ban szabadult fel, 1925-ben önállósította magát és 1926-ban átvette a Visy-műhely vezetését.