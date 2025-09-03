1 órája
Kuglerek, Visyk, Neppelek és Horváth József, a mézeskalácsos mesterség csornai kortörténete a múzeumban
A mézesbábos mesterség történetéről, csornai emlékeiről nyílt kiállítás a csornai múzeumban. A Kugler, a Neppel, a Visy, a Humay és a Horváth mézesbábos dinasztiák történetét is feldolgozza a tárlat.
"Fogadd hűn e csekélységet..." - Morzsák a csornai mézesbábosság történetéből címmel nyílt időszaki kiállítás a csornai múzeumban. A tárlat a mézesbábos mesterség történetét dolgozza fel, bemutatva a csornai bábos dinasztiákat. Eredeti eszközöket láthatnak az érdeklődők, megismerhetik a hagyományos recepteket. Mikszáth Kálmán a Fekete város című regényében „A mézeskalácsosság a legszellemesebb mesterség. (...) Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézesbábos, hanem poéta.” Ezt a mikszáthi hangulatot adja vissza a csornai összeállítás is.
A mézesbábos mesterség története
Tanainé Városi Ágnes, a győri Rómer múzeum főmuzeológusa, a kiállítás kurátora, rendezője a közelmúltban a rábaközi helytörténész társulatnak mutatta be a tárlatot. Mint mondta, az 1790-es csornai tűzvész pusztítása miatt korábbi írott anyag nem áll rendelkezésre, de valószínűsíthető, hogy a premontrei rend letelepedésével egyszerre jelent meg a mézeskalácsos mesterség is a településen. Ők foglalkoztak ugyanis a viasz feldolgozásával és ők látták el gyertyákkal az egyházat, így az apátságot is. Annak idején a bábosok a mézet a kassal együtt vásárolták meg, benne a léppel és az azt lezáró viasszal és a nem olcsó nyersanyagnak minden cseppjét felhasználták. A múzeumban látható egy gyertya az osli templomból, melynek oldalán olvasható, hogy Humay János csornai bábos mester és viaszműve készítette. Neki már az édesapja is bábos volt, az 1800-as évek elején született.
Tanainé Városi Ágnes elmondta, hogy a mézeskalácsokat a XVIII. század közepéig leginkább egyházi, valláshoz kötődő jelenetek díszítették. Onnan kezdve azonban már a polgári életből vett motívumokat is használtak a mesterek.
- Szerelmespárok,
- szívek,
- katonák,
- úri hölgyek és urak, illetve különböző tárgyak is elterjedtek. Gyakran szerepeltek a szimbólumok, például az olló a gyermekáldást jelképezte, a köldökzsinór elvágására utalva. Később már a szerencsével kapcsolatos formák is megjelentek, de erotikus jelzések is kerültek a mézeskalácsokra.
A kiállításon eredeti formákat láthatnak a nézők, melyek Visy Ignác csornai mester műhelyéből kerültek elő. Ő 1850-ben született Rábasebesen, házasságkötése után Csornán élt és mézesbábosként dolgozott. Elöljárója volt a helyi Ipartestületnek, igazgatósági tagja a Takarék és Segédegyleti Szövetkezetnek. 1911-ben hunyt el, műhelyét felesége működtette tovább. Valószínűleg Visyéknél tanulta a szakmát Neppel Dezső, aki 1916-ban szabadult fel, 1925-ben önállósította magát és 1926-ban átvette a Visy-műhely vezetését.
Nagy változás hozott a mézesbábos mesterségben a cukor elterjedése, a XIX. század közepétől. Korábban a hétköznapi emberek számára a méz volt az elérhető édesítőszer, a cukor a főúri konyhák kiváltsága maradt. A feldolgozás egyszerűsítésével azonban szélesebb rétegben férhettek hozzá, így a bábosok is kedvet kaptak a cukrászok termékeihez hasonló, színes mézeskalácsok készítéséhez. A XX. században a mézeskalácsosok, mivel az iparengedélyt be kellett szerezniük, cukrászvizsgát tettek.
Később általánossá váltak a színes, cukrásztechnikával készített, a küllemre sokat adó termékek. Ezek a mézeskalácsok azonban már csak dísztárgyként funkcionáltak, szerelmesek adták egymásnak, vagy gyerekek kapták vásárfiaként. Mézeskalácsnak nevezték továbbra is, de mézet már nem is tartalmaztak.
Morzsák a csornai mézesbábosság történetébőlFotók: Cs. Kovács Attila
A hivatás következő megpróbáltatása az államosítás időszaka volt, amikor sokan vesztették el műhelyüket. Közülük sokan feladták a szakmát, nem tudtak lábra állni. Többen azonban új műhelyet rendeztek be maguknak, ilyen volt Csornán Horváth József is, aki rövid téglagyári kitérő után tért vissza és süteményekkel, fagylalttal foglalkozott. Példaként hozta fel a szakember a Kugler családot, amely ma is működteti műhelyét.