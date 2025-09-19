Elképesztő ösztöndíjjal támogatnák a honvédség utánpótlását – Pontos számok a cikkünkben

Szeptember 18-án jelentették be a győri Széchenyi István Egyetemen, hogy új tanszéket alapítanak a honvédelem fókuszában. Az eseményről szóló tudósításunkat és a részleteket a kiemelt szavakra kattintva találja. – A modern világban a honvédelem nem csupán a fegyverekről és a haditechnikáról szól, legalább ugyanilyen fontossá vált a kritikus infrastruktúrák védelme, a kibervédelem és az informatika – emelte ki Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára az eseményen az egyetem Innovációs Parkjában. Majd szó esett a Mészáros Lázár-ösztöndíjról is.

Mészáros Lázár-ösztöndíjat hirdettek önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló fiataloknak. Fotó: Kisalföld-archívum

Mészáros Lázár-ösztöndíj, íme a konkrét összegek

Mint mondta, a tanszék megalapításával Magyarországon újraindul a hadmérnökképzés, ennek kapcsán számolt be a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjáról, amely a honvédség utánpótlását szolgálja.

A Mészáros Lázár-ösztöndíj felsőoktatási intézmény hallgatója esetében havonta 270 ezer forint, amennyiben vállal önkéntes tartalékos szolgálatot, akkor 350 ezer forintra emelkedik a juttatás. Szakképző intézmény tanulója 160 ezer forintot kaphat havonta, ha sikerül az ösztöndíjat elnyernie; ha vállal önkéntes tartalékos szolgálatot, havonta 270 ezer forinttal gazdálkodhat. Összehasonlításképpen a nettó havi átlagkereset 2025 augusztusában 476 ezer forint volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A tanulók szeptember 30-ig pályázhatnak; a Mészáros Lázár-ösztöndíj részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashat.