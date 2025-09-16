A győri szalmafonó és a kékfestő nyugodt, a felpéci bőrgyártó aggódik – Pardavi Mariann véleménycikke

Szerencsésnek mondhatja magát például a Szent László-díjas szalmafonó néni, és úgy tűnik, a győri kékfestő családra is rámosolyogtak az égiek. A jövőben is lesz, aki az aranysárga szalmából, aprólékos munkával csodálatos holmikat készít, és lesz olyan is, aki kék és fehér színekkel életet visz a szövetre. Nemcsak a családjukban találtak olyan utódra, aki örömmel végzi elődeik mesterségét, hanem a belvárosban szombaton megrendezett Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozón is bebizonyosodott, a gyerekek lelkesednek ezekért a régi szakmákért, szívesen próbálták ki magukat textilnyomásban, csodálkoztak rá a szalmafonás szépségeire.

Szabó Karolina néni a szombati Kenyérfesztiválon és Kézműves Találkozón mosolygott: van is oka rá, lesz aki továbbviszi a szalmafonás mesterséget.

Fotó: Krizsán Csaba

A bőrgyártó mesterség utolsó mohikánja

Nem mindenki ennyire szerencsés. A múlt héten írtam meg nemhogy a megyénk, hanem Magyarország utolsó bőrgyárának történetét.

A felpéci bőrgyártónak már a dédszülei is ezzel a mesterséggel keresték a kenyerüket, és amikor a történelem vihara kicsavarta a kezükből a gyárukat, a kis dédunoka a fejébe vette, hogy egyszer visszaszerzi a család becsületét. Hosszú és fáradságos munkáját siker koronázta, ennek eredménye a felpéci bőrgyár. Nemcsak az utódlás kérdése szánt mély barázdákat a bőrgyáras homlokára, hanem amiatt is aggódnia kell, nehogy az ő szeretett üzeme is a simontornyai és a pécsi bőrgyár sorsára jusson. Körbenőtték ezeket a gyárakat az emberek házai, az új lakók nem értékelték a cserzés művészetét.

Hogyan kell átadni a stafétabotot? Lehet, hogy volt stafétabot-átadó mesterség régen, csak kihalt?

