Süsü Csornán járt - Videón és fotókon a világ legszerethetőbb sárkánya

Címkék#mese#Pannonhalma#Csukás Meserádió#Süsü#Csorna#Gévai Csilla#országjárás#óvoda

Meserádiós előadást láthattak és hallhattak kedden a pannonhalmi és a csornai gyerekek. A Csukás Meserádió első születésnapját ünnepli és országjáráson keresik fel az adó munkatársai az ovikat.

Cs. Kovács Attila

A Csukás Meserádió munkatársai látogattak meg megyénkben két óvodát kedden. Játékos keretek között igyekeztek mesehallgatásra biztatni a pannonhalmi és a csornai gyerekeket, miközben a rádiót is népszerűsítették. Igaz, utóbbira nagy szükség nem volt, hiszen az ovisok elmondásuk szerint ismerik és rendszeresen hallgatják a meséket a Csukás meserádión keresztül. A rádiósok az országjáráson tíz napig húsz óvodát keresnek fel, szerdán például már az Alföldön, Kecskeméten és Cegléden lesznek. Így ünneplik a rádió első születésnapját.

A Csukás Meserádió munkatársai jártak Csornán.
A Csukás Meserádió munkatársai látogatták meg a csornai gyerekeket. Fotó: Cs. K. A.

A meserádió vármegyénkbe érkezett

Gévai Csilla, a meserádió kiemelt kreatív szerkesztője az országjárás csornai állomásán, a Bóbita óvodában elmondta, hogy a 3-12 éves gyerekeket szólítja meg a Süsü rádió. 

– Nagyon fontos, hogy óvodás korban a gyerekek ne csak nézzenek, hanem inkább hallgassanak meséket. Ez ugyanis fantáziájukat fejleszti, szövegértésüket erősíti és növeli agyi kapacitásukat. Ez egy okosító folyamat és nem csak arra van szükség, hogy a szülő meséljen. Szeretnénk újra divatba hozni a mesehallgatást, képviselve az olyan klasszikus értékeket, mint a népmesék vagy a kortárs gyermekirodalmat. A Magyar Rádió nagyon sok archív anyaggal rendelkezik és szeretnénk a nagy klasszikusokat is visszahozni. Például azokat a felvételeket, melyeken Ruttkai Éva, Márkus László vagy Latinovits Zoltán mond mesét. Ezek nem vesztettek értékükből és ez a kincs újrahallgatható. Felismertük közben azt is, hogy nem csak a gyerekek hallgatják szívesen, hanem az idősebb korosztály is. Reklámmentes, éjjel-nappal hallgatható, a lejátszott meséket hatvan napig vissza lehet keresni. Nagyon fontos, hogy a külföldön élő magyar gyerekek is elérhetik az adásokat. Olyan tudástár, olyan kincs áll a rádió rendelkezésére, ezáltal a pedagógusok és szülők rendelkezésére, amit mindenképpen ki kell használni. 

Gévai Csilla kérdésünkre kifejtette, hogy az országjárás során színes programokkal lepik meg a gyerekeket. A Magyar Televízió műsorvezetői is velük tartanak, hétfőn például Csisztu Zsuzsa érkezett az óvodákba, Pannonhalmán és Csornán Forró Bence képviselte a médiát. Csornán egy Gévai Csilla-mesét mutattak be bábelőadásukon, aminek a Méhek a lényeg volt a címe. 

– A célunk, hogy ne csak szórakoztassunk, hanem edukáljunk is. Az ovikba ugyanis komolyan veszik a beporzók védelmét és a bábelőadással megmutatjuk, hogyan épül fel és hogyan dolgozik a méhek társadalma. A gyerekek így megtanulják, hogy a méhek nem csak a mézet adják az emberek számára, hanem a növények beporzásáért is ők a felelősek. Arra törekszünk, hogy játékosan, szórakoztatóan adjuk át nekik az ismereteket-vázolta Gévai Csilla.

A Csukás Meserádió munkatársai látogatták meg a csornai és pannonhalmai gyerekeket

Fotók: Cs. Kovács Attila

A Csukás Meserádió a napokban járt már Veszprémben és Székesfehérváron, elmennek még Kecskemétre és Ceglédre, Debrecenbe és Álmosdra, majd a jövő héten folytatódik az országjárás.

 

 

