19 perce
Aranyalma Mesepart: csodás történetek nyomában kalandozhatunk Ásványrárón - képgaléria
Még két útvonalon is mesékre hív Ásványráró. Hétfőn mutatták be az Aranyalma Mesekert után az Aranyalma Mesepartot a Part Campingben.
Aranyalma Mesekert címmel korábban már mesékkel várták az érdeklődőket Ásványráróra. Most egy újabb útvonallal bővült a kínálat. Az Aranyalma Mesepartot hétfőn mutatták be a Part Campingben. Az esemény nem is indulhatott volna másként, mint csodás szigetközi dalokkal a Pávakör Egyesület tagjainak jóvoltából és mesével.
Meseterápiás tanösvény hív kalandra
– Az Aranyalma Mesekert mellett már a második meseterápiás tanösvény is megnyitotta kapuit, amelynek kezdőpontja az ásványrárói Part Campingben található. Ebben a tanévben szinte telt házzal futott a kirándulási szezon, május-júniusban szinte minden nap jöttek kirándulni a Mesekertbe a győri és a környékbeli iskolákból, óvodákból. Emiatt is döntöttünk úgy, hogy megnyitunk egy második meseutat. Az Aranyalma Mesepart egy tanösvény-szerűen végigjárható élmény jellegű program, amely ez év júliusában nyitotta meg a kapuit – tudtuk meg Mátai Enikő meseterapeutától.
Nézze meg képgalériánkat:
Aranyalma Mesepart: csodás történetek nyomában kalandozhatunk ÁsványrárónFotók: Kerekes István
A meseterápiás szemlélettel kialakított szabadtéri program Ásványráró területén, az Öreg Duna Ágrendszer mentén várja a látogatóit: elsősorban családokat, baráti társaságokat, de ovis csoportokat, iskolai osztályokat és táborozókat is. A különböző állomásokon elsősorban helyi népmeséket, és a mesékhez kapcsolódó játékos feladatokat és próbákat rejtettek el. Így a program nemcsak vidám és tartalmas offline kikapcsolódás a mesebarátoknak, de lehetőséget ad egy belső utazásra is magunk és egymás jobb megismerése céljából.
Az állomások kézműves gondossággal készültek: kézzel festett és berendezett házikók, egyedi állomások rejtik a történeteket. A Meseparton főként kisalföldi, szigetközi , helyi mesék vannak, és az állomások kialakítása a helyi viszonyoknak megfelelően a Part Campinggel közös tervezéssel történt.
A résztvevőket útlevél és mesés térkép segíti az állomások között. Aki végigjárja a meseutat, búcsúzóul oklevelet kap. A látogatók a kezdőponton megvásárolt belépővel járhatják végig a Mesepartot, ahol mindenki a saját ütemében haladhat. A csoportok fogadásához előzetes bejelentkezés szükséges.
Tucatnyi helyszínen mesélhetünk
A meseutak szakmai hátterét a Meseút Hálózat adja. Országos szinten már több mint 12 helyen működik már meseterápiás tanösvény. Az egyesület elnöke, Tátrai Vanda, aki elsőként hozta létre Noszvajon a Családi meseutat. Azóta több helyen is nyílt hasonló program, így Lillafüreden, Hajdúszoboszlón, Gödöllőn.
A megnyitón Popp Rita ásványrárói polgármester üdvözölte a kezdeményezést, és hangsúlyozta: a további bővítésnek is szívesen adnak helyszínt.
– A tanító szak felelőseként, meseterapeutaként jómagam is nagyon fontosnak tartom, hogy a leendő pedagógusok saját élményeken keresztül kapcsolódjanak a meséékhez a pedagógus pályára való felkészülés során, illetve a mesepedagógia megismerésével, elsajátításával tanítóként kapjanak a kezükbe egy olyan eszközt, amivel kis tanítványaink személyiségét, érzelmi intelligenciáját tudják fejleszteni – hangsúlyozta Kövecsesné dr. Gősi Viktória, az Apáczai Csere János Pedagógiai Kar egyetemi docense.
A meseutak kapcsán a két fél együttműködési megállapodást köt: a tervek között szerepel, hogy a leendő tanítók megismerjék az Aranyalma meseterápiás ösvényeket, szerezzenek tapasztalatot a programok működése közben, akár segítőként bekapcsolódva. A hallgatók tehát tanulmányaik során betekintést nyerhetnek a meseutak működésébe mind elméleti, mind gyakorlati szinten.