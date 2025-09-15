szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meseterápiás tanösvények

19 perce

Aranyalma Mesepart: csodás történetek nyomában kalandozhatunk Ásványrárón - képgaléria

Címkék#Aranyalma Mesekert#Aranyalma Mesepart#meseterápiás tanösvény

Még két útvonalon is mesékre hív Ásványráró. Hétfőn mutatták be az Aranyalma Mesekert után az Aranyalma Mesepartot a Part Campingben.

Mészely Réka

Aranyalma Mesekert címmel korábban már mesékkel várták az érdeklődőket Ásványráróra. Most egy újabb útvonallal bővült a kínálat. Az Aranyalma Mesepartot hétfőn mutatták be a Part Campingben. Az esemény nem is indulhatott volna másként, mint csodás szigetközi dalokkal a Pávakör Egyesület tagjainak jóvoltából és mesével. 

mese Aranyalma Mesepart Part Camping
Meseterápia - Az Aranyalma Mesepartot hétfőn mutatták be a Part Campingben.

Meseterápiás tanösvény hív kalandra

– Az Aranyalma Mesekert mellett már a második meseterápiás tanösvény is megnyitotta kapuit, amelynek kezdőpontja az ásványrárói Part Campingben található. Ebben a tanévben szinte telt házzal futott a kirándulási szezon, május-júniusban szinte minden nap jöttek kirándulni a Mesekertbe a győri és a környékbeli iskolákból, óvodákból. Emiatt is döntöttünk úgy, hogy megnyitunk egy második meseutat. Az Aranyalma Mesepart egy tanösvény-szerűen végigjárható élmény jellegű program, amely ez év júliusában nyitotta meg a kapuit – tudtuk meg Mátai Enikő meseterapeutától. 

Nézze meg képgalériánkat:

Aranyalma Mesepart: csodás történetek nyomában kalandozhatunk Ásványrárón

Fotók: Kerekes István

A meseterápiás szemlélettel kialakított szabadtéri program Ásványráró területén, az Öreg Duna Ágrendszer mentén várja a látogatóit: elsősorban családokat, baráti társaságokat, de ovis csoportokat, iskolai osztályokat és táborozókat is. A különböző állomásokon elsősorban helyi népmeséket, és a mesékhez kapcsolódó játékos feladatokat és próbákat rejtettek el. Így a program nemcsak vidám és tartalmas offline kikapcsolódás a mesebarátoknak, de lehetőséget ad egy belső utazásra is magunk és egymás jobb megismerése céljából. 

Az állomások kézműves gondossággal készültek: kézzel festett és berendezett házikók, egyedi állomások rejtik a történeteket. A Meseparton főként kisalföldi, szigetközi , helyi mesék vannak, és az állomások kialakítása a helyi viszonyoknak megfelelően a Part Campinggel közös tervezéssel történt. 

A résztvevőket útlevél és mesés térkép segíti az állomások között. Aki végigjárja a meseutat, búcsúzóul oklevelet kap. A látogatók a kezdőponton megvásárolt belépővel járhatják végig a Mesepartot, ahol mindenki a saját ütemében haladhat. A csoportok fogadásához előzetes bejelentkezés szükséges.

Tucatnyi helyszínen mesélhetünk

A meseutak szakmai hátterét a Meseút Hálózat adja. Országos szinten már több mint 12 helyen működik már meseterápiás tanösvény. Az egyesület elnöke, Tátrai Vanda, aki elsőként hozta létre Noszvajon a Családi meseutat. Azóta több helyen is nyílt hasonló program, így Lillafüreden, Hajdúszoboszlón, Gödöllőn.

Hétfőn mutatták be az Aranyalma Mesekert után az Aranyalma Mesepartot a Part Campingben.
Forrás: Kerekes István

A megnyitón Popp Rita ásványrárói polgármester üdvözölte a kezdeményezést, és hangsúlyozta: a további bővítésnek is szívesen adnak helyszínt. 

– A tanító szak felelőseként, meseterapeutaként jómagam is nagyon fontosnak tartom, hogy a leendő pedagógusok saját élményeken keresztül kapcsolódjanak a meséékhez a pedagógus pályára való felkészülés során, illetve a mesepedagógia megismerésével, elsajátításával tanítóként kapjanak a kezükbe egy olyan eszközt, amivel kis tanítványaink személyiségét, érzelmi intelligenciáját tudják fejleszteni – hangsúlyozta Kövecsesné dr. Gősi Viktória, az Apáczai Csere János Pedagógiai Kar egyetemi docense.

A meseutak kapcsán a két fél együttműködési megállapodást köt: a tervek között szerepel, hogy a leendő tanítók megismerjék az Aranyalma meseterápiás ösvényeket, szerezzenek tapasztalatot a programok működése közben, akár segítőként bekapcsolódva. A hallgatók tehát tanulmányaik során betekintést nyerhetnek a meseutak működésébe mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu