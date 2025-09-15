Aranyalma Mesepart: csodás történetek nyomában kalandozhatunk Ásványrárón - képgaléria

Aranyalma Mesekert címmel korábban már mesékkel várták az érdeklődőket Ásványráróra. Most egy újabb útvonallal bővült a kínálat. Az Aranyalma Mesepartot hétfőn mutatták be a Part Campingben. Az esemény nem is indulhatott volna másként, mint csodás szigetközi dalokkal a Pávakör Egyesület tagjainak jóvoltából és mesével.

Meseterápiás tanösvény hív kalandra

– Az Aranyalma Mesekert mellett már a második meseterápiás tanösvény is megnyitotta kapuit, amelynek kezdőpontja az ásványrárói Part Campingben található. Ebben a tanévben szinte telt házzal futott a kirándulási szezon, május-júniusban szinte minden nap jöttek kirándulni a Mesekertbe a győri és a környékbeli iskolákból, óvodákból. Emiatt is döntöttünk úgy, hogy megnyitunk egy második meseutat. Az Aranyalma Mesepart egy tanösvény-szerűen végigjárható élmény jellegű program, amely ez év júliusában nyitotta meg a kapuit – tudtuk meg Mátai Enikő meseterapeutától.

