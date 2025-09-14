szeptember 14., vasárnap

Mutatjuk a látványterveket

2 órája

Megújul a mentőállomás, 250 milliós támogatást kap Tét

Címkék#kórház#téti#Bencsik Zoltán#polgármester#város#mentőállomás#fejlesztés

Tét város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a jó hírt, hogy 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a Versenyképes Járások Programban. A nagyösszegű fejlesztési támogatásból megvalósulhat a téti mentőállomás felújítása és kibővítése.

Kisalföld.hu

A kiemelt fejlesztésről, már nyáron hírt adott Gyopáros Alpár. Nagy szükség volt a kormányzati támogatásra, hogy a tavalyi ráncfelvarrást követően modern környezetben folytatódhasson az életmentés. Akkor két problémát is meg kellett oldaniuk ahhoz, hogy rendben működjön a téti mentőállomás állomás. - A téti kórház fűtése elromlott, így nem volt fűtés sem az intézményben, sem a mellette található, vele összekötött mentőállomáson. Utóbbiról az ellátást át kellett ideiglenesen helyezni Győrbe. A korábban állami tulajdonban lévő állomás az önkormányzat tulajdonába került, megkönnyítve a fejlesztéseket. Ennek köszönhetően tudtunk pályázni a felújításra és bővítésre - mondta el Bencsik Zoltán, Tét polgármestere. 

mentőállomás
Így alakulhat át a téti mentőállomás. 250 milliós támogatási keretet kapott az önkormányzat. Forrás: Tét önkormányzata

Mindenki támogatja a téti mentőállomás felújítását

A város vezetője kiemelte, hogy a téti mentőállomás 14 települést és szükség esetén további területeket lát el baj esetén. - Nagy öröm számomra, hogy a beruházást mind a 14 község polgármestere támogatta, aminek köszönhetően két garázsosra bővíthetjük a mentőállomást. A kiszolgáló épület teljes felújításon eshet át, új berendezést és eszközöket kaphat, valamint kialakíthatnak öltözőt és gyógyszerraktárat is - sorolta a részleteket Bencsik Zoltán, akinek reményei szerint idén megtörténhet a területen az első kapavágás.

Tét új mentőállomást kap - Elkészültek a látványtervek

Fotók: Tét önkormányzat

 

