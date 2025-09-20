1 órája
Meglepő kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a sportarénában
Budapesten, a Papp László Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök országos rendezvényét, amelyet a Harcosok órája is közvetít.Menczer Tamás több szokatlan erejű kijelentést is tett.
A Magyar Nemzet tudósítása alapján Menczer Tamás úgy fogalmazott: „extrém sport” a balliberális sajtó képviselőivel vitázni, de ezt vállalja.
Menczer Tamás a Harcosok órájában
A politikus hozzátette, hogy a digitális tér változásaira válaszul hozták létre a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, amelyek ma már százezres közösséget alkotnak.
Kijelentette: az ellenzéki közvélemény-kutatások torz képet festenek, a valóságban azonban a kormánypártiak erősödnek. Példaként említette a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz ember mellett neves művészek is jelen vannak.
Menczer a Harcosok órája adásában felháborítónak nevezte, hogy a baloldal politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát.
A választásokat illetően kijelentette: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.
Élőben a Digitális Polgári Körök első találkozója
Rengetegen a Sportarénában!
