Mekszikópusztán gyűrűzött piroslábú cankót figyeltek meg Tunéziában

Az elmúlt hat évben a Mekszikópusztán gyűrűzött madarat sehol másutt nem látták, így a mostani afrikai adat különösen értékes. A piroslábú cankó a partimadarak közé tartozik, jellegzetes élénk narancsvörös lábairól és hosszú, egyenes, kissé lefelé hajló csőréről könnyen felismerhető. Tollazata szürkésbarna, fehér szegélyekkel, alul világosabb, míg repülés közben feltűnő fehér szárnycsíkja árulkodik jelenlétéről. Nászidőszakban éneke jellegzetes, „tyui-tyui” hangja messziről hallatszik. Magyarországon elsősorban nedves réteken, mocsárréteken és szikes tavak környékén fészkel, bár állománya az élőhelyek fogyatkozása miatt csökken.

Mekszikópusztán gyűrűzött cankó bukkant fel Tunéziában. Fotó: Fertői Madárvárta - Mekszikópuszta

Mekszikópusztán gyűrűzött madár Tunéziában

Az egyed Tunéziában való felbukkanása nemcsak azért érdekes, mert egy másik kontinensen sikerült azonosítani, hanem azért is, mert ritkán kerül elő információ a hosszú távú vonulás során elpusztuló vagy másfelé eltévedő madarakról. A mostani adat tehát bizonyítja, hogy a hat éve meggyűrűzött példány jó egészségnek örvend, és továbbra is aktívan járja vonulási útvonalait.

A szakemberek és madárbarátok most abban reménykednek, hogy a piroslábú cankó még sokáig él, és újabb helyeken is sikerül majd leolvasni gyűrűjét. „Mindig nagy öröm, amikor egy Afrikában megkerült madár hazai gyűrűzéshez köthető, hiszen ezáltal jobban megismerhetjük a vonulási útvonalakat és a faj életmódját” – emelték ki a madárvédők.