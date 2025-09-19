szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öt Meki lesz Győrben?

1 órája

Beindult az építkezés az ETO Parknál, így áll az új Meki Győrben

Címkék#Meki#McDonald ’ s#ETO Parkban#Árkádban#gyorsétterem#Győr

Egyre látványosabb az építkezés az ETO Parknál. Mint korábban megírtuk, épül az újabb Meki Győrben.

Kisalföld.hu

Már állnak a falai az ETO Park parkolójában az új gyorsétteremnek. Beindultak a munkálatok, tegnap délelőtt épp a hatalmas üvegablakokat és ajtókat illesztették a helyükre. Ez lesz a negyedik Meki Győrben.

Meki Győr
Épül az új Meki Győrben. Látványos fázisához érkezett a beruházás. Fotó: SR

Hol lesz még Meki Győrben?

A McDonald’s Győrben: az Árkádban és az ETO Parkban is hamarosan megnyit. A két új gyorsétterem várhatóan közel 60 munkahelyet teremt a városban – közölte korábban a McDonald’s sajtóosztálya.  

Pénteken már az üvegablakokat és ajtókat tették a helyükre az épületen. Fotó: SR

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu