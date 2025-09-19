Öt Meki lesz Győrben?
1 órája
Beindult az építkezés az ETO Parknál, így áll az új Meki Győrben
Egyre látványosabb az építkezés az ETO Parknál. Mint korábban megírtuk, épül az újabb Meki Győrben.
Már állnak a falai az ETO Park parkolójában az új gyorsétteremnek. Beindultak a munkálatok, tegnap délelőtt épp a hatalmas üvegablakokat és ajtókat illesztették a helyükre. Ez lesz a negyedik Meki Győrben.
Hol lesz még Meki Győrben?
A McDonald’s Győrben: az Árkádban és az ETO Parkban is hamarosan megnyit. A két új gyorsétterem várhatóan közel 60 munkahelyet teremt a városban – közölte korábban a McDonald’s sajtóosztálya.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre