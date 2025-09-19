Beindult az építkezés az ETO Parknál, így áll az új Meki Győrben

Már állnak a falai az ETO Park parkolójában az új gyorsétteremnek. Beindultak a munkálatok, tegnap délelőtt épp a hatalmas üvegablakokat és ajtókat illesztették a helyükre. Ez lesz a negyedik Meki Győrben.

Épül az új Meki Győrben. Látványos fázisához érkezett a beruházás. Fotó: SR

Hol lesz még Meki Győrben?

A McDonald’s Győrben: az Árkádban és az ETO Parkban is hamarosan megnyit. A két új gyorsétterem várhatóan közel 60 munkahelyet teremt a városban – közölte korábban a McDonald’s sajtóosztálya.