Esőzés után
59 perce
Megszüntették a tűzgyújtási tilalmat
A hétvégi esőzéseknek köszönhetően már nem olyan száraz a talaj.
Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom – tette közzé honlapján a Nébih.
A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata. Ezért többek közt Győr-Moson-Sopronban is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat. Nyolc vármegyében, ahol továbbra sem hullott elegendő csapadék, a korlátozás érvényben marad.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre