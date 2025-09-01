Megszüntették a tűzgyújtási tilalmat

Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom – tette közzé honlapján a Nébih.

A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata. Ezért többek közt Győr-Moson-Sopronban is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat. Nyolc vármegyében, ahol továbbra sem hullott elegendő csapadék, a korlátozás érvényben marad.



