Megszabadultunk a szúnyogoktól? - Már csak egyszer gyérítenek

Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben - tette közzé oldalán a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Duna áradását követő jelentősebb ártalom mostanra jelentősen csökkent, csak helyenként fordulnak elő tömegesen a csípőszúnyogok. Győr-Moson-Sopronban a héten már csak a vízparti agglomerációban, mint egy 300 hektárin hajtanak végre földi biológiai szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem munkatársai.