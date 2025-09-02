szeptember 2., kedd

Helyi közélet

2 órája

Megszabadultunk a szúnyogoktól? - Már csak egyszer gyérítenek

Címkék#Győr#Duna#katasztrófavédelem#szúnyog

Már csak földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.

Kisalföld.hu

Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben - tette közzé oldalán a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Duna áradását követő jelentősebb ártalom mostanra jelentősen csökkent, csak helyenként fordulnak elő tömegesen a csípőszúnyogok. Győr-Moson-Sopronban a héten már csak a vízparti agglomerációban, mint egy 300 hektárin hajtanak végre földi biológiai szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem munkatársai.

 

