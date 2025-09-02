Helyi közélet
2 órája
Megszabadultunk a szúnyogoktól? - Már csak egyszer gyérítenek
Már csak földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben - tette közzé oldalán a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A Duna áradását követő jelentősebb ártalom mostanra jelentősen csökkent, csak helyenként fordulnak elő tömegesen a csípőszúnyogok. Győr-Moson-Sopronban a héten már csak a vízparti agglomerációban, mint egy 300 hektárin hajtanak végre földi biológiai szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem munkatársai.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre