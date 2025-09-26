szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ki képes ilyesmire?

1 órája

Megrongálták a Manóajtókat Győrben

Címkék#manóajtó#Győr#rongálás

Kisalföld.hu

Manóajtók tűntek fel Győrben. Beledi Márta unokája, Kalmár Kristóf készítette el őket. Az Erzsébet-ligetben 10, a Malom-ligetben 5 saját készítésű csoda látható. Ám, mint Beledi Márta közölte, szerda reggel ez egyik kismanó, Pici kért segítséget. Valaki tönkretette házacskáját, és Pukkancsét is. 

- Letépték a háztetőket, és homokkal szórták tele kis házikójukat illetve elvittek minden apró tárgyat. Sajnos Felfedező sírt, mert padja és seprűje is eltűnt, de a többiek seprűje sincs meg. Gyorsan segítségükre siettem, mivel Kristóf iskolában van, és közben az eső is csepergett. Kaptak háztetőt,  Picur ideiglenesen faágakból kapott új tetőt, rendbe lett téve a kis házak környéke is. Szomorúak voltak, és azt mondták, lehet, hogy inkább elköltöznek - mondta el Beledi Márta. 

ez lett.... lecsupaszítva
és ez volt... Teljes pompájában

 

 

 

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu