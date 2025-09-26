Megrongálták a Manóajtókat Győrben

Manóajtók tűntek fel Győrben. Beledi Márta unokája, Kalmár Kristóf készítette el őket. Az Erzsébet-ligetben 10, a Malom-ligetben 5 saját készítésű csoda látható. Ám, mint Beledi Márta közölte, szerda reggel ez egyik kismanó, Pici kért segítséget. Valaki tönkretette házacskáját, és Pukkancsét is.

- Letépték a háztetőket, és homokkal szórták tele kis házikójukat illetve elvittek minden apró tárgyat. Sajnos Felfedező sírt, mert padja és seprűje is eltűnt, de a többiek seprűje sincs meg. Gyorsan segítségükre siettem, mivel Kristóf iskolában van, és közben az eső is csepergett. Kaptak háztetőt, Picur ideiglenesen faágakból kapott új tetőt, rendbe lett téve a kis házak környéke is. Szomorúak voltak, és azt mondták, lehet, hogy inkább elköltöznek - mondta el Beledi Márta.

ez lett.... lecsupaszítva

és ez volt... Teljes pompájában



