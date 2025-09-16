Megkezdődött Sopronban a Csengery utca szennyvízhálózat-fejlesztése, erre jó ha minden sofőr figyel

A felújítás célja, hogy a későbbi útfelújítás tartós és gazdaságos legyen, hiszen a jó minőségű út alapját a rendezett közműhálózat biztosítja. A kivitelezés első ütemében, szeptember 16-tól a Csatkai utca – Deák tér és a Csengery utca közötti szakaszon félpályás útlezárásra kell számítani.

A forgalmat a Deák tér felől a Csengery utca irányába kézi irányítás mellett engedik át. A Csengery utca felől azonban kizárólag a Volánbusz járatai hajthatnak be, más járművek számára ezt az útvonalat a munkálatok idejére lezárják.

A projekt részeként a Csatkai utcában félpályás útburkolat-helyreállítás, míg a Csengery utcán teljes burkolatfelújítás történik. A munkálatokról és az esetleges további forgalomkorlátozásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot - áll a Soproni Vízmű kiadott közleményében.