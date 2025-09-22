szeptember 22., hétfő

Még lehet pályázni a Lépj! program kedvezményes győri bérlakásaira

Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdet pályázatot két győri lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! program, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik a gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek.

Fotó: Shutterstock

Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A programban meghirdetett két győri ingatlan 55 négyzetméteres, frissen felújított, hosszú távú lakhatásra alkalmas, a bérleti díj pedig az első évben mindössze 10 ezer forint havonta.

A pályázatra jelentkezni 2025. szeptember 28-ig lehet, a szükséges dokumentumok leadásának határideje 2025. október 8. További részletes információk a lakásokról és a pályázatról a honlapon olvashatók.

A Lépj! program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatal felnőttek számára. A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből negyvenegy már gazdára talált: húszan egyedül, tizenhatan párjukkal, öten pedig családjukkal, gyermekükkel kezdték meg életük új fejezetét. A bérlők 62 százaléka több mint tíz évet töltött a gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülőknél vagy lakásotthonban. Az idei évben a Lépj! program további hatvan lakás bérleti jogára ír ki pályázatot a munkaerőpiac és az elérhető szolgáltatások szempontjából jó paraméterekkel rendelkező településeken. Ezek közé tartozik a fent említett két győri ingatlan is.

