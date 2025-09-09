Programajánló
Elevenítse fel Ön is a Mediawave legjobb pillanatait! – A főszervező anekdotázik Ravazdon
A Mediawave fesztivál alapítója, Hartyándi Jenő emlékezik vissza a legjobb pillanatokra. Mediawave momentumok az Őrhegyen.
A Mediawave nemzetközi művészeti fesztivál és kulturális közösség, amely Magyarországon indult a ’90-es évek elején. Ennek legszebb, legtermékenyebb időszakait foglalja össze Hartyándi Jenő, a programsorozat főszervezője. Ezt megelőzően Forgács Péter Jászai Mari díjas vendég tartott előadást Ravazdon.
Időpont: 2025. szeptember 10. (szerda) 18:00
Helyszín: 9091, Ravazd, Őrhegy utca 27.
