Olvasónk kérdezte, mi utánajártunk

1 órája

A Bakonyba indultak volna, ám nem fért fel a vonatra az iskolai csoport - Reagált a MÁV

Több jelzést is kapott az elmúlt hetekben szerkesztőségünk, miszerint azért hiúsult meg egy-egy győri iskolai osztály kirándulása, mert nem fértek fel a vonatra. Bakonyi túrát, pápai városlátogatást kellett elhalasztani. Az ősszel több iskolában terveznek kirándulást, így olvasóink levele kapcsán azzal kerestük meg a MÁV-ot, hogy milyen megoldás lehet ennek a helyzetnek a kezelésére, megelőzésére? A lényeg, hogy vasúti eljutás biztosítása esetén legalább 5 munkanappal, HÉV-es utazás esetén legalább 7 nappal, busszal történő utazás esetén pedig 15 nappal korábban szükséges az utazási szándékot bejelenteni.

Gyurina Zsolt
Utánjárás. Mit kell tenni, hogy minden rendben legyen az iskolai kirándulással? A MÁV lapunknak küldött válaszát azzal kezdte, hogy a MÁV-csoport a csoportos utazási igényeket minden esetben igyekszik kiszolgálni, ha arról időben szerez tudomást. Ahhoz, hogy a társaság mindenkit el tudjon szállítani, vasúti utazás esetén legalább 5 munkanappal, míg autóbuszos utazás esetén legalább 15 nappal az utazás időpontja előtt be kell jelenteni az utazási szándékot. Felhívták a figyelmet, hogy a vasúti szerelvények befogadóképessége – így a Bakonyban közlekedő vonatoké is – jellemzően nagyobb, mint a vonal utasforgalma azt igényelné, azonban ez a többletkapacitás a bejelentés nélkül érkező nagyobb csoportok számára nem elegendő – különösen kirándulóidőben, amikor többen indulnak útnak. Egyben kérik az utazásszervezőket, hogy csoportos utazási szándékukat mindig időben jelentsék be a MÁV-csoport e célra létrehozott, egyszerűen kezelhető, minden részletes információt tartalmazó ügyfélszolgálati felületén, a www.mavcsoport.hu/csoportos oldalon.

A MÁV azt is közölte, hogy a tarifareformnak köszönhetően 2024 márciusától a 14 év alattiak, az előzetesen bejelentett csoportoknál pedig – korosztálytól és létszámtól függően – még a kísérőik is díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain. A kedvező változásoknak köszönhetően egyre több óvodás csoport és iskolai osztály indul útnak a közösségi közlekedés adta olcsó és egyszerű kirándulási lehetőségekkel. Mindezek hatására az elmúlt időszakban örömteli mértékben megnőtt a csoportos utazások száma: 2024-ben rekord mennyiségű mintegy 29 ezer csoport választotta kirándulásához a vonatot és közel 14 ezer csoport az autóbuszt.

A MÁV-csoport célja az, hogy járatai segítségével minden csoportos utazási terv megvalósulhasson. Ehhez azonban szükség van a kirándulásszervezők együttműködésére és előrelátására is. Fontos, hogy a szervezők a csoportos utazás tervét észszerű időben előre bejelentsék a MÁV-csoport e célra létrehozott, egyszerűen kezelhető ügyfélszolgálati felületein. A kísérők ingyenes utazásához és a megfelelő ülőhelykapacitás biztosításához ez kötelező, illetve szükséges. A regisztrációval kapcsolatos tudnivalók egy helyen megtalálhatók a cégcsoport www.mavcsoport.hu/csoportos oldalán.

Ha osztálykirándulás, csoportos utazás, akkor előzetes regisztráció!

A MÁV-csoport kiemelten kéri a csoportos utazások szervezőit, hogy feltétlenül jelentsék be időben utazási terveiket az illetékes szolgáltatónál annak érdekében, hogy mindenki gond nélkül juthasson el kiválasztott úti céljához, és a napi szinten ingázóknak se okozzon fennakadást a nagylétszámú csoportok megjelenése és utazása. Vasúti eljutás biztosítása esetén legalább 5 munkanappal, HÉV-es utazás esetén legalább 7 nappal, busszal történő utazás esetén pedig 15 nappal korábban szükséges az utazási szándékot bejelenteni. Javasolják, hogy csoportos utazások esetében elsősorban a kedd-szerda-csütörtöki napokat, illetve a reggeli és délutáni csúcsidőn kívüli időszakokat részesítsék előnyben a zsúfoltság elkerülése érdekében.

Segítséget nyújt a MÁV az utazó csoportoknak

A MÁV Személyszállítási Zrt-nél az utazások megtervezésében továbbra is segítséget nyújtanak területi szolgáltatás-értékesítő munkatársaik. A csoportos utazások zavartalan megvalósításához – a kapacitás függvényében rendelkezésre álló – megfelelő mennyiségű vasúti kocsi biztosítása szükséges, ennek érdekében kell jelezni az igényt – lehetőség szerint elektronikus módon – az utazás előtt legalább 5 munkanappal korábban. Ez valamennyi, de kiemelten a díjmentes, a 14 év alatti, valamint az ország- vagy vármegyebérlettel rendelkező csoportok esetében fontos leginkább. Adott napra és vonatra a csoportok elhelyezésére vonatkozó legmagasabb létszámot korlátozhatja a MÁV Személyszállítási Zrt. a kihasználtság függvényében.

 

