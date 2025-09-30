A Bakonyba indultak volna, ám nem fért fel a vonatra az iskolai csoport - Reagált a MÁV

Utánjárás. Mit kell tenni, hogy minden rendben legyen az iskolai kirándulással? A MÁV lapunknak küldött válaszát azzal kezdte, hogy a MÁV-csoport a csoportos utazási igényeket minden esetben igyekszik kiszolgálni, ha arról időben szerez tudomást. Ahhoz, hogy a társaság mindenkit el tudjon szállítani, vasúti utazás esetén legalább 5 munkanappal, míg autóbuszos utazás esetén legalább 15 nappal az utazás időpontja előtt be kell jelenteni az utazási szándékot. Felhívták a figyelmet, hogy a vasúti szerelvények befogadóképessége – így a Bakonyban közlekedő vonatoké is – jellemzően nagyobb, mint a vonal utasforgalma azt igényelné, azonban ez a többletkapacitás a bejelentés nélkül érkező nagyobb csoportok számára nem elegendő – különösen kirándulóidőben, amikor többen indulnak útnak. Egyben kérik az utazásszervezőket, hogy csoportos utazási szándékukat mindig időben jelentsék be a MÁV-csoport e célra létrehozott, egyszerűen kezelhető, minden részletes információt tartalmazó ügyfélszolgálati felületén, a www.mavcsoport.hu/csoportos oldalon.

MÁV-os utazások: egyre több az óvodás csoport és az iskolai osztály

A MÁV azt is közölte, hogy a tarifareformnak köszönhetően 2024 márciusától a 14 év alattiak, az előzetesen bejelentett csoportoknál pedig – korosztálytól és létszámtól függően – még a kísérőik is díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain. A kedvező változásoknak köszönhetően egyre több óvodás csoport és iskolai osztály indul útnak a közösségi közlekedés adta olcsó és egyszerű kirándulási lehetőségekkel. Mindezek hatására az elmúlt időszakban örömteli mértékben megnőtt a csoportos utazások száma: 2024-ben rekord mennyiségű mintegy 29 ezer csoport választotta kirándulásához a vonatot és közel 14 ezer csoport az autóbuszt.

A MÁV-csoport célja az, hogy járatai segítségével minden csoportos utazási terv megvalósulhasson. Ehhez azonban szükség van a kirándulásszervezők együttműködésére és előrelátására is. Fontos, hogy a szervezők a csoportos utazás tervét észszerű időben előre bejelentsék a MÁV-csoport e célra létrehozott, egyszerűen kezelhető ügyfélszolgálati felületein. A kísérők ingyenes utazásához és a megfelelő ülőhelykapacitás biztosításához ez kötelező, illetve szükséges. A regisztrációval kapcsolatos tudnivalók egy helyen megtalálhatók a cégcsoport www.mavcsoport.hu/csoportos oldalán.